Росіяни намагаються наступати на північний захід від Сватового: карти ISW

Російські війська просунулися на північний захід від Сватового в межах Кислівки і на південь від Новоселівського. Українські війська нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

Нещодавно російські війська підтвердили просування до північного заходу Сватового на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі 28 квітня.

Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 28 квітня, вказують на те, що російські війська просунулися в межах Кислівки та на південь від Новоселівського (на північний захід від Сватового).

28 квітня головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська зосередили свої основні зусилля на Куп'янському напрямку на північний захід від Сватового, недалеко від Берестового та Стельмахівки, і що російські війська досягли обмежених успіхів у цих районах.

Сирський заявив, що російські війська намагаються використати переваги в авіації, ракетах та артилерії, щоб досягти адміністративних кордонів Луганської області.

Бойові дії тривали :

на північний захід від Сватового в районі Кислівки, Котлярівки, Новоселівського, Берестового та Стельмахівки;

на захід від Сватового в районі Копанки;

на південний захід від Сватового в районі Новоєгорівки та Новосергіївки.

Сирський повідомив, що російські війська продовжують наступальні операції в районі Тернів у спробі відтіснити українські сили за річку Жеребець.

Операція №2 - Донецька область

Позиційні бої тривали на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмуту) 28 квітня.

Позиційні бої продовжувалися :

на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського;

на південний схід від Сіверська біля Виїмок;

на південь від Сіверська поблизу Роздолівки.

Позиційні бої тривали в районі Часового Яру 28 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Бойові дії тривали :

поблизу мікрорайону Новий (східна частина Часового Яру);

на північ від Часового Яру біля Григорівки;

на схід від Часового Яру біля Іванівського;

на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

28 квітня український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська виведені з Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та Семенівки (на захід від Авдіївки) на невказані лінії на захід.

Бойові дії також тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Уманського, Сокола (на захід від Очеретиного);

Архангельського, Калинового, Соловйового, Новопокровського (безпосередньо на південний захід від Соловйового);

Новоселівки Першої (безпосередньо на південний захід від Новопокровського).

28 квітня Сирський заявив, що українські війська також пішли з Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) на тлі бойових дій у цьому районі.

Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі на захід у межах Красногорівки (на захід від Донецька), але російські війська ще не захопили цегельний завод у центрі Красногорівки.

Бойові дії також тривали на захід від Донецька у районі Георгіївки та на південний захід від Донецька у районі Водяного.

Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 28 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.

Позиційні бої тривали біля Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).

28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона) та встановили контроль над островом Нестрига у дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона.