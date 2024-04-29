Росіяни намагаються наступати на північний захід від Сватового: карти ISW
Російські війська просунулися на північний захід від Сватового в межах Кислівки і на південь від Новоселівського. Українські війська нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Операція №1 - Луганська область
Нещодавно російські війська підтвердили просування до північного заходу Сватового на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі 28 квітня.
Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 28 квітня, вказують на те, що російські війська просунулися в межах Кислівки та на південь від Новоселівського (на північний захід від Сватового).
28 квітня головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські війська зосередили свої основні зусилля на Куп'янському напрямку на північний захід від Сватового, недалеко від Берестового та Стельмахівки, і що російські війська досягли обмежених успіхів у цих районах.
Сирський заявив, що російські війська намагаються використати переваги в авіації, ракетах та артилерії, щоб досягти адміністративних кордонів Луганської області.
Бойові дії тривали :
- на північний захід від Сватового в районі Кислівки, Котлярівки, Новоселівського, Берестового та Стельмахівки;
- на захід від Сватового в районі Копанки;
- на південний захід від Сватового в районі Новоєгорівки та Новосергіївки.
Сирський повідомив, що російські війська продовжують наступальні операції в районі Тернів у спробі відтіснити українські сили за річку Жеребець.
Операція №2 - Донецька область
Позиційні бої тривали на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмуту) 28 квітня.
Позиційні бої продовжувалися :
- на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського;
- на південний схід від Сіверська біля Виїмок;
- на південь від Сіверська поблизу Роздолівки.
Позиційні бої тривали в районі Часового Яру 28 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
Бойові дії тривали :
- поблизу мікрорайону Новий (східна частина Часового Яру);
- на північ від Часового Яру біля Григорівки;
- на схід від Часового Яру біля Іванівського;
- на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.
28 квітня український головнокомандувач генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська виведені з Бердичів (на північний захід від Авдіївки) та Семенівки (на захід від Авдіївки) на невказані лінії на захід.
Бойові дії також тривали:
- на північний захід від Авдіївки в районі Уманського, Сокола (на захід від Очеретиного);
- Архангельського, Калинового, Соловйового, Новопокровського (безпосередньо на південний захід від Соловйового);
- Новоселівки Першої (безпосередньо на південний захід від Новопокровського).
28 квітня Сирський заявив, що українські війська також пішли з Новомихайлівки (на південний захід від Донецька) на тлі бойових дій у цьому районі.
Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися далі на захід у межах Красногорівки (на захід від Донецька), але російські війська ще не захопили цегельний завод у центрі Красногорівки.
Бойові дії також тривали на захід від Донецька у районі Георгіївки та на південний захід від Донецька у районі Водяного.
Позиційні бої тривали на південь від Великої Новосілки поблизу Старомайорського у районі кордону Донецької та Запорізької областей.
"Південна вісь"
Позиційні бої тривали на заході Запорізької області 28 квітня, але підтверджених змін на лінії фронту у цьому районі не було.
Позиційні бої тривали біля Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного).
28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська нещодавно просунулися в районі Велетенського (на південний захід від Херсона) та встановили контроль над островом Нестрига у дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона.
Ситуація на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ЗСУ встановили контроль над островом Нестрига у Херсонській області.
Раніше в українському Генштабі у вечірньому зведенні 28 квітня повідомляли про те, що протягом доби зафіксовано 112 бойових зіткнень на фронті.
Сили оборони України відбили 40 атак росіян на Авдіївському напрямку.
За даними Генштабу на ранок 28 квітня, загальна кількість втрат російської армії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в Україну складає 466 150 солдатів.