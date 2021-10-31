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Без масок і соціальної дистанції: у Києві величезні черги на вакцинацію

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Київ , Неділя 31 жовтня 2021 17:30
Без масок і соціальної дистанції: у Києві величезні черги на вакцинацію Фото: у Києві величезні черги на вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Із завтрашнього дня Київ буде в "червоній" зоні. Через обмеження для невакцинованих людей, у столиці 31 жовтня зібралися величезні черги на щеплення, які допоможуть отримати COVID-сертифікат.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі нижче.

В "Епіцентрі" на вулиці Братиславській вишикувалася величезна черга на вакцинацію. При цьому багато людей без масок, і майже ніхто не дотримується безпечної соціальної дистанції в півтора метра.

Фото великої черги опублікував "Апостроф". За даними видання, розмір черги на вакцинацію становить близько 70 метрів.

Без масок і соціальної дистанції: у Києві величезні черги на вакцинаціюБез масок і соціальної дистанції: у Києві величезні черги на вакцинаціюБез масок і соціальної дистанції: у Києві величезні черги на вакцинацію

Черга на вакцинацію в "Епіцентрі" (фото: apostrophe.ua)

Черга на вакцинацію в "епіцентрі" (відео: YouTube)

Також в мережі з'явилося відео, на якому видно величезну чергу на вакцинацію на НСК "Олімпійський".

Схожа ситуація спостерігається і ТРЦ"Гулівер".

Також черги є в пунктах вакцинації біля ТРЦ Ocean Plaza

Стовпотворіння також спостерігаються на Лівобережній, де центр вакцинації знаходиться в Міжнародному виставковому центрі.

Без масок і соціальної дистанції: у Києві величезні черги на вакцинацію

Черга на вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі (фото: Telegram-канал"Інсайдер UA")

Нагадаємо, в Україні за використання підроблених COVID-сертифікатів хочуть штрафувати на 50 тисяч гривень.

Ми також писали про те, хто може перевіряти наявність в українців COVID-сертифікатів.

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