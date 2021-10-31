Без масок і соціальної дистанції: у Києві величезні черги на вакцинацію
Із завтрашнього дня Київ буде в "червоній" зоні. Через обмеження для невакцинованих людей, у столиці 31 жовтня зібралися величезні черги на щеплення, які допоможуть отримати COVID-сертифікат.
Детальніше про це читайте в нашому матеріалі нижче.
В "Епіцентрі" на вулиці Братиславській вишикувалася величезна черга на вакцинацію. При цьому багато людей без масок, і майже ніхто не дотримується безпечної соціальної дистанції в півтора метра.
Фото великої черги опублікував "Апостроф". За даними видання, розмір черги на вакцинацію становить близько 70 метрів.
Черга на вакцинацію в "Епіцентрі" (фото: apostrophe.ua)
Черга на вакцинацію в "епіцентрі" (відео: YouTube)
Також в мережі з'явилося відео, на якому видно величезну чергу на вакцинацію на НСК "Олімпійський".
Схожа ситуація спостерігається і ТРЦ"Гулівер".
Також черги є в пунктах вакцинації біля ТРЦ Ocean Plaza
Стовпотворіння також спостерігаються на Лівобережній, де центр вакцинації знаходиться в Міжнародному виставковому центрі.
Черга на вакцинацію в Міжнародному виставковому центрі (фото: Telegram-канал"Інсайдер UA")
Нагадаємо, в Україні за використання підроблених COVID-сертифікатів хочуть штрафувати на 50 тисяч гривень.
Ми також писали про те, хто може перевіряти наявність в українців COVID-сертифікатів.