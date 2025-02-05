Масниця чи Масляна? Як правильно говорити українською

Свято смачних млинців і веселих розваг щороку збирає українців за одним столом. Але щороку у цей період починаються суперечки та баталії на тему того, як казати українською правильно - "масляна" бо "масниця"

Історія та традиція

У глибинах історії українського народу живе слово "Масниця", яке символізує тепло, домашній затишок та багатовікову традицію приготування млинців.

Це слово походить зі стародавніх часів, коли кожна родина збиралася разом, щоб випікати смачні млинці, що стали символом відродження природи та надії на новий врожай.

На відміну від нього, варіант "Масляна" з'явився як калька з іншомовних традицій, і хоч звучить знайомо, проте не несе того самого емоційного забарвлення та історичного відтінку.

То як казати українською правильно?

В українській мові це свято має кілька назв: Масниця, Масляниця, Масляна. Такі варіанти зафіксовані, зокрема, у Словнику української мови Б. Грінченка.

В Академічному тлумачному словнику (1970-1980) та Великому тлумачному словнику сучасної української мови подаються форми Масниця та Масляниця (остання - як рідковживаний розмовний варіант).

Водночас історики наголошують, що традиційною українською назвою свята є Масниця або Колодій. Термін "Масляна" вживався переважно в регіонах, територіально близьких до Росії.

"Етнографічні записи XIX - початку XX століття свідчать, що серед українців назва "Масляна" не побутувала, а використовували лише "Масниця" або "Колодій", - пояснює кандидат історичних наук Сергій Білівненко.

"Масляна" з'явилась пізніше і має ознаки калькування з іншомовних традицій. Цей варіант частіше зустрічається в російському мовному просторі, і хоча він теж асоціюється зі святом млинців, його історичне коріння не настільки глибоко вплетене в український фольклор.

Це свято також відоме під іншими регіональними назвами: Колодій, Запусти, Сирний тиждень, Сиропуст, Сирна седмиця, Масничка тощо.

Отже, з огляду на історичні джерела та частоту вживання, правильніше використовувати назву Масниця.