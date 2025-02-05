"Масниця" или "Масляна"? Как правильно говорить на украинском языке

Праздник вкусных блинов и веселых развлечений ежегодно собирает украинцев за одним столом. Но каждый год в этот период начинаются споры и баталии на тему того, как говорить по-украински правильно - "масляна" или "масниця"

История и традиция

В глубинах истории украинского народа живет слово "Масниця", которое символизирует тепло, домашний уют и многовековую традицию приготовления блинов.

Это слово происходит из древних времен, когда каждая семья собиралась вместе, чтобы выпекать вкусные блины, ставшие символом возрождения природы и надежды на новый урожай.

В отличие от него, вариант "Масляна" появился как калька с иноязычных традиций, и хотя звучит знакомо, однако не несет той же эмоциональной окраски и исторического оттенка.

Так как говорить на украинском правильно?

В украинском языке этот праздник имеет несколько названий: Масниця, Масляниця, Масляна. Такие варианты зафиксированы, в частности, в Словаре украинского языка Б. Гринченко.

В Академическом толковом словаре (1970-1980) и Большом толковом словаре современного украинского языка подаются формы Масниця и Масляниця (последняя - как редко употребляемый разговорный вариант).

В то же время историки отмечают, что традиционным украинским названием праздника является Масниця или Колодій. Термин "Масляна" употреблялся преимущественно в регионах, территориально близких к России.

"Этнографические записи XIX - начала XX века свидетельствуют, что среди украинцев название "Масляна" не бытовало, а использовали только "Масниця" или "Колодій", - объясняет кандидат исторических наук Сергей Биливненко.

"Масляна" появилась позже и имеет признаки калькирования с иноязычных традиций. Этот вариант чаще встречается в русском языковом пространстве, и хотя он тоже ассоциируется с праздником блинов, его исторические корни не столь глубоко вплетены в украинский фольклор.

Этот праздник также известен под другими региональными названиями: Колодій, Запусти, Сирний тиждень, Сиропуст, Сирна седмиця, Масничка и тому подобное.

Итак, учитывая исторические источники и частоту употребления, правильнее использовать название Масниця.