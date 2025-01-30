Українські коти не "м'явкають"! Як правильно називають звуки, які видають ці тварини

Українська мова багата на різноманітні слова та вирази, однак люди все одно користуються запозиченими. Навіть у таких простих речах, як "мова" домашніх тварин - чомусь коти в нас "м'явкають", хоча це не так.

Як правильно називати котячу "мову" українською та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавиці Ольги Багній у TikTok.

Коли ми говоримо про звуки, які видають наші улюблені пухнастики, ми вживаємо фразу "коти м'явкають" і не навіть не замислюємося, що з цими словами не так.

"Мовчазна кішка небезпечніша ніж та, що м'явкає. Тим більше кішка м'явкати не може, тому що українські коти не м'явкають", - зазначає мовознавиця.

Ольга Багній пояснила, в українській мові коректно та доречно вживати зовсім інші вирази - українські. Наприклад:

Коти нявкають

Коти нявчать

Коти нявкотять

Самі ці фрази підходять для опису тих звуків, які видають ваші пухнасті улюбленці. За тлумачним словником коти "літературною мовою" говорять не "мяу", і не "мяв", а "няв". Ще коти можуть муркотіти, гарчати та шипіти.

До речі, в українській абетці вказується, як говорять тваринки: