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Українські коти не "м'явкають"! Як правильно називають звуки, які видають ці тварини

Четвер 30 січня 2025 08:00
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Українські коти не "м'явкають"! Як правильно називають звуки, які видають ці тварини Українські коти не "м'явкають", а як вони говорять? (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українська мова багата на різноманітні слова та вирази, однак люди все одно користуються запозиченими. Навіть у таких простих речах, як "мова" домашніх тварин - чомусь коти в нас "м'явкають", хоча це не так.

Як правильно називати котячу "мову" українською та чому, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення мовознавиці Ольги Багній у TikTok.

Коли ми говоримо про звуки, які видають наші улюблені пухнастики, ми вживаємо фразу "коти м'явкають" і не навіть не замислюємося, що з цими словами не так.

"Мовчазна кішка небезпечніша ніж та, що м'явкає. Тим більше кішка м'явкати не може, тому що українські коти не м'явкають", - зазначає мовознавиця.

Ольга Багній пояснила, в українській мові коректно та доречно вживати зовсім інші вирази - українські. Наприклад:

  • Коти нявкають
  • Коти нявчать
  • Коти нявкотять

Самі ці фрази підходять для опису тих звуків, які видають ваші пухнасті улюбленці. За тлумачним словником коти "літературною мовою" говорять не "мяу", і не "мяв", а "няв". Ще коти можуть муркотіти, гарчати та шипіти.

@sametak1064 Чи мʼявкають українські коти? #правильноукраїнською #мова #українськамова #якправильно оригінальний звук - Правильно українською

До речі, в українській абетці вказується, як говорять тваринки:

  • Свині рохкають, а поросята кувікають
  • Гуси не гоготять, а гелготять, гегають чи джеркотять.
  • Крякають у нас ворони (і каркають теж)
  • Курки кудкудакають
  • Наш соловейко тьохкає, а сороки скрекотять.
  • Горобці цвірінькають, жайворонки, ластівки, щиглі щебечуть
  • Їжак чмихає
  • Коні іржуть
  • Жаби квакають і кумкають
  • Великі собаки гавкають, а цуценята дзявкають (як і лисиці)

Раніше ми розповідали про те, як правильно сказати українською "бабушка".

А ще писали про те, яке українське слово збиває росіян з пантелику.

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