UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Масивне пальто та приталена сукня. Магучіх показала стильний "лук" на осінь (фото)

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)
Автор: Катерина Собкова

Українська спортсменка Ярослава Магучіх, яка нещодавно здобула звання найкращої легкоатлетки року в Європі, продемонструвала у мережі стильний образ із пальто на осінь 2024 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її Instagram.

"Люблю поєднувати такі речі. Масивне, важке пальто і приталену, жіночу сукню як з паризьких вітрин тих років. А мода восени - це взагалі щось особливе для мене, коли легкі футболки ховаються у валізи, а всі можливі шари дістаються з шафи і міксуються між собою", - відзначила олімпійська чемпіонка.

Могучіх показала стильний образ (фото: instagram.com/rosya_dp)

Для стильної фотосесії Магучих обрала довгу білу сукню у дрібний горошок. Зверху вона накинула коричневе пальто у клітинку. Свій лук вона також доповнила білими шкарпетками, короткими черевиками на масивній підошві та мініатюрною сумкою.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Як відреагували у мережі

Фоловери відомої спортсменки відразу почали коментувати її публікацію, відзначивши красу дівчини та її вишуканий смак:

  • "Чорно-білий для зими, а для осені тільки кольоровий autumn mood. Стільки ніжності на цих фото. Чарівна"
  • "Красуня"
  • "Принцеса"
  • "Ти неймовірна"
  • "Чудові фото"
  • "Вау!"
  • "Наша красуня"
  • "Неймовірно вишукана"
  • "Яка краса неймовірна".

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Що відомо про Ярослава Магучіх

Магучіх - українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см).

На Олімпійських іграх у Токіо взяла бронзу з результатом 200 см. 4 серпня 2024 стала чемпіонкою Олімпійських ігор у Парижі, де отримала заслужене золото.

Ярославі 23 роки. Вона заручена з Назаром Степановим, сином її тренера Тетяни Степанової. Відносини пари розпочалися ще кілька років тому, коли вони тренувалися разом.

Восени 2023 року молодий чоловік зробив їй пропозицію у Нью-Йорку.

Ярослава зі своїм коханим (фото: instagram.com/rosya_dp)

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЯрослава Магучіх