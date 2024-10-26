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Магучіх виборола звання найкращої легкоатлетки року в Європі

Україна, Субота 26 жовтня 2024 22:55
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Магучіх виборола звання найкращої легкоатлетки року в Європі Фото: українська легкоатлетка Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою цього року в Європі. Українка здобула приз на церемонії нагородження European Athletics Awards.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію нагородження "Спортсмен року 2024".

У 2022 та 2023 роках Магучіх дійшла до фіналу номінації, але цього року - уперше виборола перемогу.

Зауважимо, що протягом року українська легкоатлетка відзначилася не тільки світовим рекордом, а й здобула свою першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі, підкоривши висоту 2,00 метра.

Крім цього, вона втретє поспіль виграла престижну серію змагань - Діамантову лігу та чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація легкої атлетики, тільки вчора офіційно ратифікувала світовий рекорд української стрибунки у висоту Ярослави Магучіх.

Чому World Athletics так довго зволікала, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Спортзал Ярослава Магучіх
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