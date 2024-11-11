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Массивное пальто и приталенное платье. Магучих показала стильный "лук" на осень (фото)

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Автор: Катерина Собкова

Украинская спортсменка Ярослава Магучих, которая недавно завоевала звание лучшей легкоатлетки года в Европе, продемонстрировала в сети стильный образ с пальто на осень 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

"Люблю объединять такие вещи. Массивное, тяжелое пальто и приталенное, женское платье как из парижских витрин тех лет. А мода осенью - это вообще что-то особенное для меня, когда легкие футболки прячутся в чемоданы, а все возможные слои достаются из шкафа и миксируются между собой", - отметила олимпийская чемпионка.

Магучих показала стильный образ (фото: instagram.com/rosya_dp)

Для стильной фотосессии Магучих выбрала длинное белое платье в мелкий горошек. Сверху она накинула коричневое пальто в клетку. Свой лук она также дополнила белыми носками, короткими ботинками на массивной подошве и миниатюрной сумкой.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известной спортсменки тут же принялись комментировать ее публикацию, отметив красоту девушки и ее изысканный вкус:

  • "Черно-белый для зимы, а для осени только цветной autumn mood. Столько нежности на этих фото. Волшебная"
  • "Красавица"
  • "Принцесса"
  • "Ты невероятная"
  • "Чудесные фото"
  • "Вау!"
  • "Наша красавица"
  • "Невероятно изысканная"
  • "Какая красота неимоверная".

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Что известно о Ярославе Магучих

Магучих - украинская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см).

На Олимпийских играх в Токио взяла бронзу с результатом 200 см. 4 августа 2024 года стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже, где получила заслуженное золото.

Ярославе 23 года. Она помолвлена с Назаром Степановым, сыном ее тренера Татьяны Степановой. Отношения пары начались несколько лет назад, когда они тренировались вместе.

Осенью 2023 года молодой человек сделал ей предложение в Нью-Йорке.

Ярослава со своим возлюбленным (фото: instagram.com/rosya_dp)

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