Массивное пальто и приталенное платье. Магучих показала стильный "лук" на осень (фото)

"Люблю объединять такие вещи. Массивное, тяжелое пальто и приталенное, женское платье как из парижских витрин тех лет. А мода осенью - это вообще что-то особенное для меня, когда легкие футболки прячутся в чемоданы, а все возможные слои достаются из шкафа и миксируются между собой", - отметила олимпийская чемпионка.

Магучих показала стильный образ (фото: instagram.com/rosya_dp)

Для стильной фотосессии Магучих выбрала длинное белое платье в мелкий горошек. Сверху она накинула коричневое пальто в клетку. Свой лук она также дополнила белыми носками, короткими ботинками на массивной подошве и миниатюрной сумкой.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Как отреагировали в сети

Фолловеры известной спортсменки тут же принялись комментировать ее публикацию, отметив красоту девушки и ее изысканный вкус:

"Черно-белый для зимы, а для осени только цветной autumn mood. Столько нежности на этих фото. Волшебная"

"Красавица"

"Принцесса"

"Ты невероятная"

"Чудесные фото"

"Вау!"

"Наша красавица"

"Невероятно изысканная"

"Какая красота неимоверная".

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Что известно о Ярославе Магучих

Магучих - украинская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см).

На Олимпийских играх в Токио взяла бронзу с результатом 200 см. 4 августа 2024 года стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже, где получила заслуженное золото.

Ярославе 23 года. Она помолвлена с Назаром Степановым, сыном ее тренера Татьяны Степановой. Отношения пары начались несколько лет назад, когда они тренировались вместе.

Осенью 2023 года молодой человек сделал ей предложение в Нью-Йорке.

Ярослава со своим возлюбленным (фото: instagram.com/rosya_dp)