Массивное пальто и приталенное платье. Магучих показала стильный "лук" на осень (фото)

Украинская спортсменка Ярослава Магучих, которая недавно завоевала звание лучшей легкоатлетки года в Европе, продемонстрировала в сети стильный образ с пальто на осень 2024 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
"Люблю объединять такие вещи. Массивное, тяжелое пальто и приталенное, женское платье как из парижских витрин тех лет. А мода осенью - это вообще что-то особенное для меня, когда легкие футболки прячутся в чемоданы, а все возможные слои достаются из шкафа и миксируются между собой", - отметила олимпийская чемпионка.
Магучих показала стильный образ (фото: instagram.com/rosya_dp)
Для стильной фотосессии Магучих выбрала длинное белое платье в мелкий горошек. Сверху она накинула коричневое пальто в клетку. Свой лук она также дополнила белыми носками, короткими ботинками на массивной подошве и миниатюрной сумкой.
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Фолловеры известной спортсменки тут же принялись комментировать ее публикацию, отметив красоту девушки и ее изысканный вкус:
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Магучих - украинская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см).
На Олимпийских играх в Токио взяла бронзу с результатом 200 см. 4 августа 2024 года стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже, где получила заслуженное золото.
Ярославе 23 года. Она помолвлена с Назаром Степановым, сыном ее тренера Татьяны Степановой. Отношения пары начались несколько лет назад, когда они тренировались вместе.
Осенью 2023 года молодой человек сделал ей предложение в Нью-Йорке.
Ярослава со своим возлюбленным (фото: instagram.com/rosya_dp)