"Машину підбили": Олег Сенцов ледь не загинув під час наступу ЗСУ (фото)

Український режисер Олег Сенцов, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, розповів про важкий день на фронті. Він повідомив, що їхню машину підбили вороги, але екіпаж зміг вилізти.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook .

Що відомо

Сенцов поділився селфі на тлі пошкодженої техніки. Зараз його рота перебуває там, де йдуть активні бої.

"Це був черговий важкий день нашого наступу. Ми зайняли визначений нашій роті рубіж, хоча й понесли втрати. Нашу машину підбили, але ми з екіпажем змогли вилізти", - розповів він.

Олег зазначив, що війна за Україну триває і далі.

"Вічна слава тим, хто загинув, визволяючи Україну від загарбників!" - додав Сенцов.

Олег Сенцов показав фото з фронту (facebook.com/oleg.sentsov)

Український активіст Сергій Стерненко розповів, що вчора вони передали Сенцову для 47-ї бригади ще 4 дрони Mavic 3 FMC на суму 376 тис. грн.

У якій бригаді служить режисер

Олег Сенцов пішов захищати Україну у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз воює у складі 47 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нещодавно Олег Сенцов отримав підвищення на фронті. Тепер він має званням молодший лейтенант.

Олег Сенцов отримав підвищення на фронті (facebook.com/oleg.sentsov)

Що відомо про Сенцова

Наприкінці 2022 року Сенцов вчетверте став батьком. Дружина Вероніка Вельч народила сина, якого назвали Дем'ян.

До 2016 року у нього був шлюб із дружиною Аллою. Причиною розлучення Олег назвав те, що Алла підтримала анексію Криму.

Від першого шлюбу у нього двоє дітей: 20-річна донька Аліна та 18-річний син Владислав, у якого було діагностовано розлади аутичного спектра.

Ще одну доньку Сенцову народила журналістка Юлія Бабіч - Емма з'явилася на світ 5 лютого 2021 року.

Режисер з сином Дем'яном (фото: (фото: facebook.com/oleg.sentsov)