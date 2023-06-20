"Машину подбили": Олег Сенцов чуть не погиб во время наступления ВСУ (фото)

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, рассказал о тяжелом дне на фронте. Он сообщил, что их машину подбили враги, но экипаж смог вылезти.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook .

Что известно

Сенцов поделился селфи на фоне поврежденной техники. Сейчас его рота находится там, где идут активные бои.

"Это был очередной трудный день нашего наступления. Мы заняли определенный нашей роте рубеж, хотя и понесли потери. Нашу машину подбили, но мы с экипажем смогли вылезти", - рассказал он.

Олег отметил, что война за Украину продолжается и дальше.

"Вечная слава погибшим, которіе освобождали Украину от захватчиков!" - добавил Сенцов.

Олег Сенцов показал фото с фронта (facebook.com/oleg.sentsov)

Украинский активист Сергей Стерненко рассказал, что вчера они передали Сенцову для 47-й бригады еще 4 дрона Mavic 3 FMC на сумму 376 тыс. грн.

В какой бригаде служит режиссер

Олег Сенцов отправился защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Недавно Олег Сенцов получил повышение на фронте. Теперь он имеет званием младший лейтенант.

Олег Сенцов получил повышение на фронте (facebook.com/oleg.sentsov)

Что известно о Сенцове

В конце 2022 года Сенцов в четвертый раз стал отцом. Жена Вероника Вельч родила сына, которого назвали Демьян.

До 2016 года у него был брак с женой Аллой. Причиной развода Олег назвал то, что Алла поддержала аннексию Крыма.

От первого брака у него двое детей: 20-летняя дочь Алина и 18-летний сын Владислав, у которого были диагностированы расстройства аутичного спектра.

Еще одну дочь Сенцову родила журналистка Юлия Бабич - Эмма появилась на свет 5 февраля 2021 года.

Режиссер с сыном Демьяном (фото: (фото: facebook.com/oleg.sentsov)