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Машет руками не только на ринге: Усик станцевал за рулем внедорожника (видео)


Александр Усик порадовал своих поклонников новым видео

Известный украинский боксер Александр Усик станцевал за рулем внедорожника Lexus LX, когда фанат снимал его на видео.  Данное видео появилось в соцсети Instagram.

На видео видно, как у внедорожника опускается боковое стекло и Усик, который в это время находится за рулем авто, начинает танцевать под песню "В последний раз" российской группы "Miyagi и Эндшпиль".

Усик станцевал под рэп за рулем внедорожника (видео: instagram.com/kazantip2005)

Стоит отметить, что хорошее настроение боксера может быть связано с тем, что Усик начал подготовку к своему первому бою в супертяжелом весе, который ранее был отложен из-за травмы спортсмена.

Усик заявил, что, его самым вероятным соперником остается Карлос Такам, бой с которым был перенесен с 25 мая. Теперь же поединок должен состоятся сентябре или октябре в США.

Украинский боксер заявил, что устал уже тренироваться и не боксировать и с нетерпением ждет на свой дебютный поединок в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик тренируется перед боем в оккупированном Крыму на природе. При этом в сети неоднозначно отреагировали на решение боксера поехать в Крым.  Некоторые впізналиместо на видео и отметили, что Усик тренируется в Ялте на фоне горы Ай-Петри.

Ранее сообщалось о том, что Александр Усик планирует провести бой на НСК "Олимпийский" в 2020 году.

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