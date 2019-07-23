ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Усик готов начать тренироватся для дебюта в супертяжах

Новости » Спорт    23.07.2019 - 17:15
Усик готов начать тренироватся для дебюта в супертяжах
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Его следующий бой должен состояться осенью против Такама

Украинский боксер Александр Усик заявил, что его дебютный бой в супертяжелом весе, отложенный из-за травмы, скорее всего состоится в сентябре или октябре в США. Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

По словам Усика, его самым вероятным соперником остается Карлос Такам.

"У нас состоялась встреча с Эдди Хирном, на которой мы говорили об этом. Похоже, что бой будет в сентябре или скорее даже в октябре. Разговор идет о США. Пока мы не уверены на все сто процентов, но Эдди говорит, что скорее всего соперником будет Карлос Такам", - сказал Усик. 

Он добавил, что очень ждет этого боя.

"Уже устал только тренироваться и не боксировать. Я готов к тяжкому труду, готов начать тренироваться к бою и жду своего дебюта в супертяжах", - отметил боксер. 

Ломаченко и Усик посетят вечер бокса в Лондоне Промоутеры Ломаченко и Кэмпбелла договорились о дате боя
Новости Украины Александр УсикбойБокс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь