ru
ua

Махає руками не тільки на рингу: Усик станцював за кермом позашляховика (відео)


Олександр Усик порадував своїх шанувальників новим відео

Відомий український боксер Олександр Усик станцював за кермом позашляховика Lexus LX, коли фанат знімав його на відео. Дане відео з'явилося у соцмережі Instagram.

На відео видно, як у позашляховика опускається бічне скло і Усик, який у цей час перебуває за кермом авто, починає танцювати під пісню "В последний раз" російської групи "Miyagi и Эндшпиль".

Усик станцював під реп за кермом позашляховика (відео: instagram.com/kazantip2005)

Варто зазначити, що гарний настрій боксера може бути пов'язано з тим, що Усик почав підготовку до свого першого бою в суперважкій вазі, який раніше був відкладений через травми спортсмена.

Усик заявив, що його найвірогіднішим суперником залишається Карлос Такам, бій з яким був перенесений з 25 травня. Тепер поєдинок повинен відбутися вересні або жовтні в США.

Український боксер заявив, що втомився вже тренуватися і не боксувати і з нетерпінням чекає на свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі.

Нагадаємо, що Усик тренується перед боєм окупованому Криму на природі. При цьому в мережі неоднозначно відреагували на рішення боксера поїхати в Крим. Деякі впізнали місце на відео і зазначили, що Усик тренується в Ялті на тлі гори Ай-Петрі.

Раніше повідомлялося про те, що Олександр Усик планує провести бій на НСК "Олімпійський" у 2020 році.

У Дніпрі попрощалися з героєм ЗСУ, який загинув у перший день "перемир'я" (фото) Хочеться постарше: Пугачова образила Галкіна необачною заявою (відео)
Читати всі новини