Маша Єфросиніна звинуватила Олю Фреймут у брехні про українську мову та знайомство

Маша не дивилася повністю інтерв'ю, але побачила кілька моментів. Вона зазначила, що вважає Олю неординарною, магнетичною та талановитою особистістю, яка могла мати неймовірне майбутнє. Проте публічні вислови про себе назвала неетичними та неправильними.

"Ми з нею дуже різні. Бо я, наприклад, рідко дозволяю собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно. Я вважаю, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. І тим більше я не дозволяю собі брехати. Так, я вважаю, що вона бреше. Я не дуже люблю виправдовуватися і мені зараз не цікаво витрачати час аудиторії "Дорослих дівчат" на це все, але факти говорять самі за себе", - зазначила вона.

Єфросиніна заявила, що ніколи не насміхалася з української мови Фреймут. Вона також спростувала інформацію, що вони "не були знайомі й не перетиналися".

"Про українську мову - це повна брехня. Що ми начебто над нею насміхалися за українську мову. Я дуже давно дружу із Сергієм Притулою, обожнюю його. Немає що коментувати", - наголосила вона.

За словами телеведучої, у 2012 році вона особисто умовляла тоді ще продюсера Нового каналу Володимира Локотка, взяти Олю суддею у "Шоумаsтгоуон". Вона тоді була продюсеркою та ведучою проєкту і вважала, що на проєкті має звучати українська мова.

"Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймут по причині того, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших. Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова", - пояснила телезірка.

Вона додала, що в той час вони багато спілкувалися, адже працювали разом. І саме тому Оля нібито бреше, коли говорить про зворотне.

Водночас Маша не стала коментувати слова Фреймут, що їй подобався майбутній чоловік колеги.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Що сказала Оля Фреймут про Машу Єфросиніну

У мережі не перший рік ширяться чутки про непрості стосунки зірок українського телебачення. В інтерв'ю Раміні Оля заявила, що "дуже мало знає" Машу. Вона зауважила, що вони кілька разів перетиналися під час зйомок деяких шоу. Тоді багато хто розмовляв виключно російською, а її "мали за село".

"Якщо чесно і так відверто - я її дуже мало знаю. Бо так складалося, що Маша вела проєкти на сцені, а я десь там, під сценою, знімала "Ревізор". Тому що тоді вона належала до категорії топових ведучих. А реаліті тільки починалося. Тобто ми навіть із нею не перетинались, тому що вона була десь у павільйонах, а я - в Маріуполі, в Одесі, в Сумах. Я була в роз’їздах з командою. Ми з нею декілька разів бачилися на шоу, тому що я була суддею в "Шоумаsтгоуон", а вона була ведучою", - поділилася Оля.

Що Оля Фреймут розповіла про Єфросиніну (скриншот)

Вона також згадала, як Маша прокоментувала її пальто. А потім вже висловилася про ставлення на телебаченні до україномовних.

"Я повернулася з Монако, і на мені було дуже красиве пальто із таким комірцем... І от Маша йшла, йшла і звернула увагу на пальто. І вона каже: "Ох, какое у тебя красивое пальто". До речі, розмовляли вони тільки російською мовою. І вони мали мене за таку… селючку, бо я розмовляла українською. Я не про Машу взагалі. Було таке ставлення на телебаченні: те, що я говорила українською - їх це дуже веселило", - пояснила вона.

Оля також сказала, що Єфросиніній подобався її чоловік, і це ні для кого не таємниця.

"Я достеменно знаю, що їй подобався мій чоловік, бо про це багато пишуть. І це не секрет. Але він багатьом подобається", - заявила вона.