Єфросиніна показала неприйнятні переписки Білоуса зі студентками і закликала його звільнити (фото)

Маша Єфросиніна розкрила нові деталі щодо звинувачень у сексуальних домаганнях проти Андрія Білоуса. Вона оприлюднила його неприйнятні переписки зі студентками та закликала звільнити режисера.

Які подробиці розкрила ведуча, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Єфросиніної.

"Андрій Білоус, викладач КНУТКіТ ім. Івана Карпенка-Карого, художній керівник-директор Молодого театру, плете сітки, щоб задовольняти свої збочені потреби у здійсненні насильства над жінками", - написала вона.

Маша показала кадри листування Білоуса зі студентками, серед яких були неповнолітні. Викладач надсилав інтимні фото дівчатам та схиляв їх до сексуальних стосунків. За словами ведучої, одній з дівчат на момент комунікації не було й 18 років.

"Вчитайтеся в ці скріни. Жахають? Зауважу, серед студенток і акторок, з якими "працював" Білоус, були й неповнолітні. Скрін з його геніталіями саме з переписки з ДИТИНОЮ - дівчині не було 18-ти!!! І це лише верхівка айсберга", - наголосила вона.

Що Білоус писав студенткам (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча зазначила, що підбиратися до нових "жертв" йому допомагала асистентка. Він використовував своє службове становище, щоб схиляти дівчат до інтиму. Зокрема обіцяв перспективи та менторство.

"Білоус примушував дівчат до сексуального звʼязку з ним. "Опрацьовувати" дівчину він міг тижнями, місяцями, а інколи й роками, щоб вона "дозріла", - розповіла Маша.

Андрій Білоус (скриншот)

Нагадаємо, перші звинувачення на адресу режисера з’явилися в січні. Тоді студентка театрального університету заявила, що викладач надсилав їй непристойні повідомлення та вимагав інтимні фото. Згодом понад 40 осіб підтвердили схожі випадки.

Спочатку вищий навчальний заклад не коментував скандал, проте згодом відсторонив Білоуса на час розслідування. За заявами 4-х потерпілих поліція веде розслідування. У "Молодому театрі" 46 співробітників виступили із закликом звільнити режисера.

В КМДА повідомили, що без рішення суду не можуть усунути Білоуса. Однак після відкриття кримінального провадження та акцій протесту в Києві й Львові він відсторонив себе заявою від виконання обовʼязків в театрі. Проте 14 березня повернувся до роботи. А нещодавно йому присвоїли вчене звання доцента кафедри.

"Директор Департаменту управління культури КМДА Сергій Анжияк наполягає, що підстав для звільнення немає", - зазначила ведуча.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сам режисер відкинув звинувачення, назвавши їх частиною спланованої кампанії, спрямованої на його усунення та захоплення контролю над театром.

Маша підтримала дівчат з Молодого театру. За її словами, вони перебувають у стані відчаю, але налаштовані боротися до кінця.

Вона закликала директора Департаменту культури КМДА Сергія Анжияка та мера Києва Віталія Кличка вжити всіх необхідних заходів для звільнення Андрія Білоуса.

"На сайті КМДА, пане мер, давно розміщена петиція. Прошу не ігнорувати її! Я уважно слідкуватиму за процесом звільнення Андрія Білоуса", - підсумувала свій допис телеведуча.