Маша Ефросинина обвинила Олю Фреймут во лжи об украинском языке и знакомстве

Маша не смотрела полностью интервью, но увидела несколько моментов. Она отметила, что считает Олю неординарной, магнетической и талантливой личностью, которая могла иметь невероятное будущее. Однако публичные высказывания о себе назвала неэтичными и неправильными.

"Мы с ней очень разные. Потому что я, например, редко позволяю себе вообще кого-либо обсуждать публично. Я считаю, что это неэтично и неправильно, особенно своих коллег. И тем более я не позволяю себе врать. Да, я считаю, что она врет. Я не очень люблю оправдываться и мне сейчас не интересно тратить время аудитории "Взрослых девушек" на это все, но факты говорят сами за себя", - отметила она.

Ефросинина заявила, что никогда не насмехалась над украинской речью Фреймут. Она также опровергла информацию, что они "не были знакомы и не пересекались".

"Об украинском языке - это полная ложь. Что мы якобы над ней насмехались за украинский язык. Я очень давно дружу с Сергеем Притулой, обожаю его. Нечего комментировать", - подчеркнула она.

По словам телеведущей, в 2012 году она лично уговаривала тогда еще продюсера Нового канала Владимира Локотко, взять Олю судьей в "Шоумаѕтгоуон". Она тогда была продюсером и ведущей проекта и считала, что на проекте должен звучать украинский язык.

"Я пошла к ее будущему мужу и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут по причине того, что считала, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на российских артистах, таких как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык", - пояснила телезвезда.

Она добавила, что в то время они много общались, ведь работали вместе. И именно поэтому Оля якобы врет, когда говорит об обратном.

В то же время Маша не стала комментировать слова Фреймут, что ей нравился будущий муж коллеги.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Что сказала Оля Фреймут о Маше Ефросининой

В сети не первый год ходят слухи о непростых отношениях звезд украинского телевидения. В интервью Рамине Оля заявила, что "очень мало знает" Машу. Она заметила, что они несколько раз пересекались во время съемок некоторых шоу. Тогда многие разговаривали исключительно на русском, а ее "имели за деревню".

"Если честно и так откровенно - я ее очень мало знаю. Потому что так складывалось, что Маша вела проекты на сцене, а я где-то там, под сценой, снимала "Ревизор". Потому что тогда она относилась к категории топовых ведущих. А реалити только начиналось. То есть мы даже с ней не пересекались, потому что она была где-то в павильонах, а я - в Мариуполе, в Одессе, в Сумах. Я была в разъездах с командой. Мы с ней несколько раз виделись на шоу, потому что я была судьей в "Шоумаѕтгоуон", а она была ведущей", - поделилась Оля.

Что Оля Фреймут рассказала о Ефросининой (скриншот)

Она также вспомнила, как Маша прокомментировала ее пальто. А потом уже высказалась об отношении на телевидении к украиноязычным.

"Я вернулась из Монако, и на мне было очень красивое пальто с таким воротничком... И вот Маша шла, шла и обратила внимание на пальто. И она говорит: "Ох, какое у тебя красивое пальто". Кстати, разговаривали они только на русском языке. И они принимали меня за такую... селючку, потому что я разговаривала на украинском. Я не о Маше вообще. Было такое отношение на телевидении: то, что я говорила на украинском - их это очень веселило", - объяснила она.

Оля также сказала, что Ефросининой нравился ее муж, и это ни для кого не секрет.

"Я точно знаю, что ей нравился мой муж, потому что об этом много пишут. И это не секрет. Но он многим нравится", - заявила она.