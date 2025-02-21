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Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася з чоловіком-військовим

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна, яка нещодавно зізналася, чому закрила свій бренд домашнього одягу, вперше за довгий час вийшла у світ зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instаgram.

Пара відвідала разом форум Forbes Woman 2025 і виступила в ролі спікерів.

"Дякую Forbes за запрошення на публічну розмову нас із Тимуром як power couple. Говорили про стосунки за ці три роки, про дітей і нашу з чоловіком роботу: його на фронті, мою - в тилу!" - написала вона в публікації.

Також вона показала коротке відео із заходу. Єфросиніна вибрала стриманий образ, який складався з чорних злегка розкльошених штанів і приталеного піджака з акцентними плечима. Свій лук вона доповнила простою зачіскою і природним макіяжем.

Чоловік Єфросиніної для виходу у світ також обрав образ у стилі кежуал: сірі штани та синій светр.

Як відреагували в мережі

Фоловери популярної телеведучої зазначили, що пара просто світиться від щастя, що неможливо не помітити на відео:

  • "Чудова пара"
  • "Які ж ви красиві"
  • "Обожнюю на вас дивитися. Такі справжні!"
  • "Неймовірні. Дивлюся і надихаюся"
  • "Шикарна пара"
  • "Такі класні".


Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, чоловік популярної телеведучої з перших днів повномасштабного вторгнення РФ взяв до рук зброю і пішов захищати нашу країну. Він займається радіоелектронною боротьбою.

"Він закріплений за Київським підрозділом. Він зараз уже заступник командира роти з озброєння, тому він іноді приїжджає, приймає озброєння", - розповідала в одному з інтерв'ю ведуча.

А в серпні 2024 року Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік. Хромаєв уже має звання старшого лейтенанта.

Разом подружжя понад 20 років. Вони виховують двох дітей: 21-річну доньку Нану, яка навчається за кордоном, а також 10-річного сина Олександра.

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