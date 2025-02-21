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Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась с мужем-военным

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина, которая недавно призналась, почему закрыла свой бренд домашней одежды, впервые за долгое время вышла в свет со своим мужем Тимуром Хромаевым.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instаgram.

Пара посетила вместе форум Forbes Woman 2025 и выступила в роли спикеров.

"Спасибо Forbes за приглашение на публичный разговор нас с Тимуром как power couple. Говорили про отношения за эти три года, о детях и нашей с мужем работе: его на фронте, моей - в тылу!" - написала она в публикации.

Также она показала короткое видео с мероприятия. Ефросинина выбрала сдержанный образ, который состоял из черных слегка расклешенных штанов и приталенного пиджака с акцентными плечами. Свой лук она дополнила простой прической и естественным макияжем.

Муж Ефросининой для выхода в свет также выбрал образ в стиле кежуал: серые брюки и синий свитер.

 

 

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярной телеведущей отметили, что пара просто светится от счастья, что невозможно не заметить на видео:

  • "Чудесная пара"
  • "Какие же вы красивые"
  • "Обожаю на вас смотреть. Такие настоящие!"
  • "Невероятные. Смотрю и вдохновляюсь"
  • "Шикарная пара"
  • "Такие классные".


Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, супруг популярной телеведущей с первых дней полномасштабного вторжения РФ взял в руки оружие и пошел защищать нашу страну. Он занимается радиоэлектронной борьбой.

"Он закреплен за Киевским подразделением. Он сейчас уже зам командира роты по вооружению, поэтому он иногда приезжает, принимает вооружение", - рассказывала в одном из интервью ведущая.

А в августе 2024 года Ефросинина показала, какую награду получил ее муж. Хромаев уже имеет звание старшего лейтенанта.

Вместе супруги более 20 лет.  Они воспитывают двоих детей: 21-летнюю дочь Нану, которая учится за границей, а также 10-летнего сына Александра.

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