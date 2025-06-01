Масаж, ароматерапія й крижана вода: б’юті-звички переможниці "Холостяка"

Переможниця "Холостяка-12", модель та інфлюенсерка Катерина Лозовицька розповіла про свою б’юті-рутину, яка стала для неї не просто доглядом, а способом турботи про себе.

РБК-Україна (проект Styler) розпитало Катю про її особисті ритуали - ті, що допомагають їй залишатися у контакті з собою, підтримувати баланс і відчувати, що вона про себе справді дбає.

Б’юті-ритуали Катерини Лозовицької

Холодний старт

Кожен ранок Катерина починає з різкого, але пробуджувального ритуалу - обливання крижаною водою.

Вона зізнається: це її спосіб "ввімкнутися" на день, повернути ясність думкам і відчути своє тіло повністю. Цей ритуал допомагає швидко зняти сонливість та заряджає енергією.

Катерина Лозовицька (фото надане пресслужбою)

Масаж обличчя

Наступний крок - масаж обличчя. Це не лише про підтягнутий контур чи покращення кровообігу, а насамперед про контакт із собою.

“Це момент, коли я ніби розмовляю зі своїм тілом, дякую йому і торкаюсь себе з любов’ю”, - каже Катерина.

Креми за настроєм

У догляді за тілом Катерина довіряє простому правилу. Вранці - легкі текстури, які освіжають. Увечері - глибоко зволожувальні та заспокійливі.

Вона обирає креми не лише за складом, а й за ароматом та настроєм: "Мій догляд - це як парфум, що має чудово підходити під момент".

Катерина Лозовицька (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Щотижневе перезавантаження

Раз на тиждень інфлюенсерка влаштовує собі справжній СПА-ритуал: скрабує обличчя та тіло. Цей процес вона називає "маленьким перезавантаженням".

Вона вірить, що очищення шкіри - це не лише фізичне, а й символічне очищення від зайвого, накопиченого за тиждень.

Ароматерапія - як інструмент емоційного настрою

Фінальний акорд у рутині - аромати. Ефірні олії - це невіддільна частина простору Катерини.

Для фокусування вона обирає цитрусові чи м’яту, для розслаблення - лаванду, а для вечірніх ритуалів - теплі деревні чи квіткові ноти.

“Запах може миттєво змінити мій внутрішній стан. Це наче перемикач емоцій”, - ділиться інфлюенсерка.

Катерина Лозовицька (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)