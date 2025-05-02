SPF, гуаша і аромат як настрій. Топ-5 секретів краси від TikTok-зірки Olya Shelby
Блогерка і співачка Olya Shelby поділилася своїми бʼюті-звичками, які допомагають їй почуватися впевненою, доглянутою й в гармонії з собою. В її рутині - не лише засоби, а й філософія: краса має починатися з турботи про себе, а не з тиску виглядати “ідеально”.
Що саме входить у щоденну рутину зірки TikTok - Оля розповіла ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler).
Топ-5 секретів краси від Olya Shelby
Дні без макіяжу
"Кілька разів на тиждень я свідомо не наношу макіяж. Це не про лінь, а про дбайливе ставлення до себе. Моя шкіра має право відпочивати, а я - на те, щоб подобатись собі без фільтрів і тонального", - ділиться Оля.
Обов’язковий SPF
"Я не виходжу з дому без SPF, навіть узимку. Захист від сонця - це любов до себе у довгостроковій перспективі. Мені подобається відчуття чистої шкіри з легким кремом і впевненість, що я дбаю про її майбутнє", - зізнається блогерка.Olya Shelby (фото надане блогеркою)
Масаж обличчя
"Обожнюю робити собі лімфодренажний масаж - руками або скребком гуаша. Це і про турботу, і про відчуття контролю над собою. Декілька хвилин спокою, музика і я повертаюсь до себе", - розповіла зірка.
Аромати як частина настрою
"Я завжди підбираю аромат під настрій. Це моя невидима “броня” або навпаки - ніжність. Один пшик - і я відчуваю себе більш зібраною, жіночною, впевненою", - поділилася виконавиця.
Мінімалізм у вечірньому догляді
"Я люблю догляд, але без фанатизму. Ввечері - добре очищення, зволоження і кілька крапель сироватки, яку по-справжньому люблю. Все просто, але щиро. У цьому - мій стиль", - запевнила інфлюенсерка.Olya Shelby (фото надане блогеркою)
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