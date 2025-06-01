Массаж, ароматерапия и ледяная вода: бьюти-привычки победительницы "Холостяка"
Победительница "Холостяка-12", модель и инфлюенсер Екатерина Лозовицкая рассказала о своей бьюти-рутине, которая стала для нее не просто уходом, а способом заботы о себе.
РБК-Украина (проект Styler) расспросило Катю о ее личных ритуалах - тех, что помогают ей оставаться в контакте с собой, поддерживать баланс и чувствовать, что она о себе действительно заботится.
Бьюти-ритуалы Екатерины Лозовицкой
Холодный старт
Каждое утро Екатерина начинает с резкого, но пробуждающего ритуала - обливания ледяной водой.
Она признаётся: это её способ "включиться" на день, вернуть ясность мыслям и почувствовать своё тело полностью. Этот ритуал помогает быстро снять сонливость и заряжает энергией.
Екатерина Лозовицкая (фото предоставлено пресс-службой)
Массаж лица
Следующий шаг - массаж лица. Это не только о подтянутом контуре или улучшении кровообращения, а прежде всего о контакте с собой.
"Это момент, когда я будто разговариваю со своим телом, благодарю его и касаюсь себя с любовью", - говорит Екатерина.
Кремы по настроению
В уходе за телом Екатерина доверяет простому правилу. Утром - легкие текстуры, которые освежают. Вечером - глубоко увлажняющие и успокаивающие.
Она выбирает кремы не только по составу, но и по аромату и настроению: "Мой уход - это как парфюм, который должен отлично подходить под момент".
Екатерина Лозовицкая (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
Еженедельная перезагрузка каждую неделю
Раз в неделю инфлюенсерка устраивает себе настоящий СПА-ритуал: скрабирует лицо и тело. Этот процесс она называет "маленькой перезагрузкой".
Она верит, что очищение кожи - это не только физическое, но и символическое очищение от лишнего, накопленного за неделю.
Ароматерапия - как инструмент эмоционального настроя
Финальный аккорд в рутине - ароматы. Эфирные масла - это неотъемлемая часть пространства Екатерины.
Для фокусировки она выбирает цитрусовые или мяту, для расслабления - лаванду, а для вечерних ритуалов - теплые древесные или цветочные ноты.
"Запах может мгновенно изменить мое внутреннее состояние. Это как переключатель эмоций", - делится инфлюенсерка.
Екатерина Лозовицкая (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
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