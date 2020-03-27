MARUV застряла в России из-за карантина: скандал получил продолжение

MARUV (Анна Корсун) застряла в России из-за карантина и эмоционально раскритиковала украинское консульство, которое якобы нарочно не оказало ей необходимую помощь для возвращения домой. Эпатажная певица записала в сети гневное видео, в котором обматерила дипломатическое ведомство, и столкнулась с массой упреков в свой адрес от подписчиков в комментариях.

Позже артистка извинилась перед украинским консульством за поток ругани и признала, что была не права.

В то же время, MARUV решила ответить хейтерам в своем Instagram и написала пост о наболевшем.

Также она призвала людей, которые "пишут все это г**но" не подавать плохой пример детям. Артистка считает, что негативные комменты ей пишут часто "из-за своей нереализованности в жизни".

Анна заверила, что вынесла урок из скандала с нападками на консульство и признала свою неправоту за излишнюю эмоциональность.

"Я поддалась эмоциям, потому что не получила от оператора в украинском консульстве нужную мне информацию. Я поступила не лучше, была такая же грубая и несдержанная у себя в сторис, но я учусь контролировать эмоции и умею признавать свои ошибки, к чему призываю и вас", - написала певица.

Артистка отметила, что у всех бывает паника, страх и усталость, и в такие минуты человек ждет поддержки, а дальше - сам придет в себя, извинится и поддержит тех, кто рядом.

"Самое подлое - это добивать, унижать, оскорблять, желать плохого и радоваться безнадеге и беде другого человека", - учит MARUV.

По мнению Корсун, она снова стала жертвой хэйта, шэйминга и буллинга, и нынешняя ситуация по идее должна продемонстрировать "пример нетерпимости к чужому образу жизни, самовыражению и свободе".

"Почему вы считаете, что ваша позиция - единственная правильная и верная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Такая позиция - пережиток средних веков. Мы давно уже ушли вперед и выросли до демократии и свободы слова и выбора. Кто дал вам хоть одно право так считать? Это чистой воды дискриминация и буллинг, а самое страшное, что в нашей стране такое явление все больше и больше входит в норму жизни. Именно так и развивается культура замалчивания и морального насилия над личностью", - убеждена скандальна певица.

В доказательство своих слов о жесткой критике и нападках в сети MARUV специально собрала и заскринила негативные комменты в свой адрес, после чего опубликовала в посте. Ознакомится с ними можно по этой ссылке (предупреждаем о присутствии ненормативной лексики!)

Как сообщалось ранее, Укрзализныця назначила специальный поезд Киев-Москва-Киев для эвакуации украинцев и возвращения домой граждан России из-за коронавируса. Специальный рейс поезда №906 назначен на 27 марта.