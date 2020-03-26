УЗ назначила поезд для возвращения украинцев из России

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поезд также вернет домой российских граждан

"Укрзализныця" назначила специальный поезд Киев-Москва-Киев для эвакуации украинцев и возвращения домой граждан России из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины (МИУ).

По данным МИУ, специальный рейс поезда №906 был назначен на 27 марта. Поезд вернет российских граждан в РФ и эвакуирует украинцев, которые в результате ограничительных мер не смогли самостоятельно пересечь границу.

"Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 07:32", - отметили в МИУ.

Билеты на указанный поезд можно приобрести исключительно через онлайн-систему УЗ: booking.uz.gov.ua.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что Украина отправит в Россию специальный поезд для эвакуации украинцев и возвращения российских граждан. Сообщалось о специальном рейсе 906/905 сообщением Киев-Москва-Киев.

Как писало РБК-Украина, в среду, 25 марта, в Украину в рамках эвакуации вернулись более 13 тысяч украинских граждан. Более 3 тысяч украинцев вернулись домой самолетами.