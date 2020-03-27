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За украинцами в Россию отправляется поезд

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 18:00
За украинцами в Россию отправляется поезд
Фото: очередь на поезд Киев-Москва (РБК-Украина)

Поезд Киев-Москва вывезет граждан России и вернет украинцев

Из-за пандемии коронавируса сегодня, 27 марта, Украина запускает поезд для эвакуации своих граждан, которые находятся в Российской Федерации. Поезд также вывезет россиян, которые изъявили желание покинуть Украину.

Отправление поезда Киев-Москва запланировано на 18:36, однако уже за час до отправления на Центральном железнодорожном вокзале Киева образовалась очередь из пассажиров, которые покидают Украину.

Фото: очередь на поезд Киев-Москва (РБК-Украина)

Фото: скрининг пассажиров поезда Киев-Москва (РБК-Украина)

Поезд прибудет в Москву завтра, 28 марта, в 10:14. В обратном направлении отправится из Москвы в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 07:32. Билеты на него можно было приобрести исключительно через онлайн-систему "Укрзализныци".

Отметим, пассажиров этого поезда пропустят в Украину, несмотря на полное закрытие границ с 00:00 28 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что перед закрытием границ Украины на выезде из Польши образовались многотысячные очереди. В частности, по состоянию на полдень 27 марта в пунктах пропуска на польской стороне находились почти 4 тысячи украинцев, которые пытаются пересечь границу в пешем порядке. Отметим, пропуск затруднен тем, что на прохождение дополнительных процедур требуется больше времени.

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