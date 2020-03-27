MARUV застрягла в Росії через карантин: скандал отримав продовження

MARUV (Анна Корсун) застрягла в Росії через карантин і емоційно розкритикувала українське консульство, яке нібито навмисне не надало їй необхідну допомогу для повернення додому. Епатажна співачка записала в мережі гнівне відео, в якому обматюкала дипломатичне відомство, і зіткнулася з масою докорів на свою адресу від підписників у коментарях.

Пізніше артистка вибачилася перед українським консульством за потік лайки і визнала, що була не права.

Водночас MARUV вирішила відповісти хейтерам у своєму Instagram і написала пост про наболіле.

Також вона закликала людей, які "пишуть все це л**но" не подавати поганий приклад дітям. Артистка вважає, що негативні коменти їй часто пишуть "через свою нереалізованість у житті".

Анна запевнила, що винесла урок з скандалу з нападками на консульство і визнала свою неправоту за зайву емоційність.

"Я піддалася емоціям, тому що не отримала від оператора в українському консульстві потрібну мені інформацію. Я вчинила не краще, була така ж груба і нестримана у себе в сторіс, але я вчуся контролювати емоції та вмію визнавати свої помилки, до чого закликаю і вас", - написала співачка.

Артистка зазначила, що у всіх буває паніка, страх і втома, і в такі хвилини людина чекає підтримки, а далі - сама прийде в себе, вибачиться і підтримає тих, хто поруч.

"Найпідліше - це добивати, принижувати, ображати, бажати поганого і радіти безнадії та лиха іншій людині", - вчить MARUV.

На думку Корсун, вона знову стала жертвою хейта, шеймінга і булінга, а нинішня ситуація за ідеєю повинна продемонструвати "приклад нетерпимості до чужого способу життя, самовираження і свободи".

"Чому ви вважаєте, що ваша позиція - єдина правильна і вірна, а всі, хто думає не так, є людьми другого сорту? Така позиція - пережиток середньовіччя. Ми давно вже пішли вперед і зросли до демократії та свободи слова і вибору. Хто дав вам хоч одне право так вважати? Це чистої води дискримінація та булінг, а найстрашніше, що в нашій країні таке явище все більше і більше входить в норму життя. Саме так і розвивається культура замовчування і морального насильства над особистістю", - переконана скандальна співачка.

На доказ своїх слів про жорстку критику та нападки в мережі MARUV спеціально зібрала і заскрініла негативні коменти на свою адресу, після чого опублікувала в пості. Ознайомитися з ними можна за цим посиланням (попереджаємо про присутність ненормативної лексики!)

Як повідомлялося раніше, Укрзалізниця призначила спеціальний поїзд Київ-Москва-Київ для евакуації українців і повернення додому громадян Росії через коронавірус. Спеціальний рейс поїзда №906 призначений на 27 березня.