Не пускают в Украину: MARUV в гневе записала эмоциональное видео

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV из-за карантина не может вернуться в Украину из России после концертов

MARUV (Анна Корсун) стала "заложницей" ситуации с карантином из-за коронавируса и застряла в Российской Федерации - эпатажная артистка записала эмоциональное видео и пожаловалась, что не может вернуться назад в Украину.

Певица также упрекнула украинское консульство в том, что дипломатическое ведомство якобы предвзято к ней относится и не оказывает необходимую поддержку.

MARUV в своем видеообращении к поклонникам в Instagram передала ответ консульства: "все, кто хотел уехать, уже уехали", и что девушка-оператор - "психованая идиотка" - сбрасывает звонки и даже не берут трубку.

В России артистка давала концерты, и там же вынуждена остаться из-за введенных карантинных ограничений. Теперь Корсун гневно завляет, что раньше вернуться в Украину не могла по объективным причинам, а сейчас в "самом кон***ом консульстве" ей не могут объяснить, как добраться домой.

"Я просто в шоке!... Так дела не будет. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей, бл**ь - просто жо*у вытирают!? Более того, я скажу больше, это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. Бл**ь, у меня такой же паспорт как у вас, у меня такие же права, гарантированные мне конституцией, как у вас", - сокрушается MARUV.

Посмотреть эмоциональное видеообращение можно по этой ссылке (предупреждаем - присутствует ненормативная лексика!)

MARUV не может попасть в Украину из-за карантина (Фото: скриншот instagram.com/maruvofficial)

Также певица обратилась к своим фанам с призывом не верить сообщениям о том, что животные могут быть переносчиками коронавируса и подчеркнула, что "это все звездежь".

Напомним, что Укрзализныця назначила специальный поезд Киев-Москва-Киев для эвакуации украинцев и возвращения домой граждан России из-за коронавируса. Специальный рейс поезда №906 был назначен на 27 марта.

Добавим также, что президента Владимир Зеленский предупредил о закрытии государственно границы и прекращении всех пассажирских перевозок с 27 марта.