MARUV отказалась лететь в Россию: названа причина

MARUV не смогла выступить в России
Популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, отправилась в Россию на концерт в честь дня рождения радиостанции Energy, который должен был состоятся в Уфе 15 ноября. Но артистка осталась в аэропорту из-за того, что у нее сильно ухудшилось самочувствие. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.
Певица также обратилась ко всем своим поклонникам, которые хотели прийти на ее выступление. Она извинилась за то, что ее не будет, но объяснила это тем, что в аэропорту на пересадке ей стало очень плохо и поэтому она не села на самолет.
Скриншот с Instagram
Она также посоветовала своим поклонникам внимательно следить за своим здоровьем, хорошо высыпаться и нормально питаться.
"Иначе потом будете, как я - очень сильно потом болеть", - заявила MARUV.
Пользователи сети очень сильно расстроились тем, что артистка так и не смогла выступить на мероприятии, и организацией концерта в целом.
Скриншоты с Instagram
Ранее сообщалось, что MARUV напомнила всем, что она из Украины. Певица резко прокомментировала скандал, который разгорелся после того, как в одной из номинаций премии MTV она была представлена якобы "лучшей российской певицей".