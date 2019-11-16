MARUV відмовилася летіти в Росію: названа причина

Популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, вирушила в Росію на концерт в честь дня народження радіостанції Energy, який повинен був відбудуться в Уфі 15 листопада. Але артистка залишилася в аеропорту через те, що у неї сильно погіршилося самопочуття. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Співачка також звернулася до всіх своїх шанувальників, які хотіли прийти на її виступ. Вона вибачилася за те, що її не буде, але пояснила це тим, що в аеропорту на пересадці їй стало дуже погано, і тому вона не сіла на літак.

Скріншот з Instagram

Вона також порадила своїм шанувальникам уважно стежити за своїм здоров'ям, добре висипатися і нормально харчуватися.

"Інакше потім будете, як я - дуже сильно потім хворіти", - заявила MARUV.

Користувачі мережі дуже сильно засмутилися тим, що артистка так і не змогла виступити на заході, і організацією концерту в цілому.

Протримали глядачів в очікуванні цілу годину і нічого не повідомили, щоб люди витрачались в барі;

Подивилася сторіз в Інстаграмі Марув. Добре, що відразу пішла, сподіваюся гроші повернуть. Більше до вас ні ногою. Думаю, що вона з самого початку не збиралася прилітати до нас.

Повністю згодна з усіма розчарованими людьми. П'ятниця була зіпсована. Квитки зовсім не дешеві. Ми купували на Яндекс афіші, і зараз нам говорять, що повернення грошей можливе, але тільки за мінусом сервісного збору - 10%. Тобто ми не потрапили на концерт Maruv, і при цьому нам навіть не повністю повернуть гроші. Ви вчинили максимально некрасиво, потрібно відразу говорити людям, що не буде виступу, не морочити голову, змушуючи чекати 1,5 години! До Вас теж більше ні ногою!

Скріншоти з Instagram

Раніше повідомлялося, що MARUV нагадала всім, що вона з України. Співачка різко прокоментувала скандал, який розгорівся після того, як в одній з номінацій премії MTV вона була представлена нібито "кращою російською співачкою".