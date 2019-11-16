MARUV відмовилася летіти в Росію: названа причина

MARUV не змогла виступити в Росії
Популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, вирушила в Росію на концерт в честь дня народження радіостанції Energy, який повинен був відбудуться в Уфі 15 листопада. Але артистка залишилася в аеропорту через те, що у неї сильно погіршилося самопочуття. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Співачка також звернулася до всіх своїх шанувальників, які хотіли прийти на її виступ. Вона вибачилася за те, що її не буде, але пояснила це тим, що в аеропорту на пересадці їй стало дуже погано, і тому вона не сіла на літак.
Скріншот з Instagram
Вона також порадила своїм шанувальникам уважно стежити за своїм здоров'ям, добре висипатися і нормально харчуватися.
"Інакше потім будете, як я - дуже сильно потім хворіти", - заявила MARUV.
Користувачі мережі дуже сильно засмутилися тим, що артистка так і не змогла виступити на заході, і організацією концерту в цілому.
Скріншоти з Instagram
Раніше повідомлялося, що MARUV нагадала всім, що вона з України. Співачка різко прокоментувала скандал, який розгорівся після того, як в одній з номінацій премії MTV вона була представлена нібито "кращою російською співачкою".