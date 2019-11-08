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Я заплакала от восхищения! Новый клип MARUV "взорвал" сеть (видео)

STYLERПерсоны    08.11.2019 - 18:27
Я заплакала от восхищения! Новый клип MARUV "взорвал" сеть (видео)
MARUV (кадры из клипа To be mine)

Клип MARUV To be mine получил позитивную оценку зрителей

В Youtube появилась первая часть музыкального сериала от украинской певицы MARUV. Она представлена в виде клипа на песню To Be Mine из нового мини-альбома певицы под названием Hellcat Story. В ролике можно увидеть, как MARUV позирует возле ретро-автомобиля, а также проводит ритуал на берегу реки в компании девушек. Видео опубликовано на официальном канале MARUV в Youtube.

Украинская певица Maruv, которая недавно получила награду MTV Europe Music Awards, презентовала клип на новую песню To Be Mine (Будь моим). Клип снимался на Троещине, Киев. Преимущественно все сцены на природе - на пляже, снимались именно там. Новая работа Maruv более спокойная и меланхоличная, чем ее привычное творчество. Композиция войдет в новый альбом исполнительницы Hellcat Story, релиз которого запланирован на 29 ноября этого года.

MARUV - To be mine (видео: youtube.com/MARUV Official)

Под видеороликом спустя шесть часов после публикации появилось более 750 комментариев. Большинство из них – положительные или даже восторженные:

  • Звучит как саундтрэк к ужастику "Латексный демон 666"
  • Эти движения, когда все под шалями, завораживают невероятно!
  • Клип Шикарный!!!! Настолько пропитан мистикой, сексуальностью и притягательной тайной! Не могла глаз оторвать! Потрясающая работа! До мурашек по коже!
  • Это лучшее, что я видел за последнее время!
  • Американская история ужасов с украинским колоритом, ваах.
  • Дождались клип, ууу наконец-то, только лучше было его выкладывать 31-го октября)
  • Песня зашла не с первого раза, но теперь хочется слушать и слушать! Браво!
  • Аня, мы тебя обожаем, твои Марувианцы.
  • Боже, Анна! Вы все такие талантливые! Почему-то даже прослезилась. Одолевает чувство гордости и восхищения!
  • Мистически-магически поглощающая песня! Марув просто шик! Она осуществила музыкальный шабаш в этом шоу-бизе! Такой вкусный клип.
  • Яна Чаплыгина невероятно талантлива, потрясающая картинка! Произведение искусства!
  • Это прямо лесные Мавки, красивые и нежные, но с демонической сущностью внутри... Шикарный видеоряд!!!!
  • Талантливо! Песня балдеж. Горжусь, что MARUV из Украины!!!
  • Хорошая музыка, отличный клип, ну что тут скажешь, это же MARUV.
  • Это просто аудиовизуальный наркотик!
  • Боже мой, это настолько невероятно красиво, что я аж заплакала от восхищения!!! Анечка БОГИНЯ просто.

MARUV - To be mine (скриншоты: youtube.com/MARUV Official)

Стоит напомнить, что MARUV удивила оригнальным фото с мужем.

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