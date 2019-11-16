MARUV отказалась лететь в Россию: названа причина

MARUV отменила выступление в РФ из-за состояния здоровья (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV не смогла выступить в России

Популярная украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, отправилась в Россию на концерт в честь дня рождения радиостанции Energy, который должен был состоятся в Уфе 15 ноября. Но артистка осталась в аэропорту из-за того, что у нее сильно ухудшилось самочувствие. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Певица также обратилась ко всем своим поклонникам, которые хотели прийти на ее выступление. Она извинилась за то, что ее не будет, но объяснила это тем, что в аэропорту на пересадке ей стало очень плохо и поэтому она не села на самолет.

Скриншот с Instagram

Она также посоветовала своим поклонникам внимательно следить за своим здоровьем, хорошо высыпаться и нормально питаться.

"Иначе потом будете, как я - очень сильно потом болеть", - заявила MARUV.

Пользователи сети очень сильно расстроились тем, что артистка так и не смогла выступить на мероприятии, и организацией концерта в целом.

Продержали зрителей в ожидании целый час и ничего не сообщили, чтобы люди потратились в баре;

Посмотрела сториз в Инстаграме Марув. Хорошо, что сразу ушла, надеюсь деньги вернут. Больше к вам ни ногой. Думаю, что она изначально не собиралась прилетать к нам.

Полностью согласна со всеми разочарованными людьми. Пятница была испорчена. Билеты совсем не дешевые. Мы покупали на Яндекс афише, и сейчас нам говорят, что возврат денег возможен, но только за минусом сервисного сбора - 10%. Т. е. мы не попали на концерт Maruv, и при этом нам даже не полностью вернут деньги. Вы поступили максимально некрасиво, нужно сразу говорить людям, что не будет выступления, не морочить голову, заставляя ждать 1,5 часа! К Вам тоже больше ни ногой!

Скриншоты с Instagram

Ранее сообщалось, что MARUV напомнила всем, что она из Украины. Певица резко прокомментировала скандал, который разгорелся после того, как в одной из номинаций премии MTV она была представлена якобы "лучшей российской певицей".