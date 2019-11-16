ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

MARUV відмовилася летіти в Росію: названа причина

STYLERЖиття    16.11.2019 - 12:17
MARUV відмовилася летіти в Росію: названа причина
MARUV скасувала виступ в РФ через стан здоров'я (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV не змогла виступити в Росії

Популярна українська співачка MARUV, справжнє ім'я якої Анна Корсун, вирушила в Росію на концерт в честь дня народження радіостанції Energy, який повинен був відбудуться в Уфі 15 листопада. Але артистка залишилася в аеропорту через те, що у неї сильно погіршилося самопочуття. Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Співачка також звернулася до всіх своїх шанувальників, які хотіли прийти на її виступ. Вона вибачилася за те, що її не буде, але пояснила це тим, що в аеропорту на пересадці їй стало дуже погано, і тому вона не сіла на літак.

MARUV відмовилася летіти в Росію: названа причина

Скріншот з Instagram

Вона також порадила своїм шанувальникам уважно стежити за своїм здоров'ям, добре висипатися і нормально харчуватися.

"Інакше потім будете, як я - дуже сильно потім хворіти", - заявила MARUV.

Користувачі мережі дуже сильно засмутилися тим, що артистка так і не змогла виступити на заході, і організацією концерту в цілому.

  • Протримали глядачів в очікуванні цілу годину і нічого не повідомили, щоб люди витрачались в барі;
  • Подивилася сторіз в Інстаграмі Марув. Добре, що відразу пішла, сподіваюся гроші повернуть. Більше до вас ні ногою. Думаю, що вона з самого початку не збиралася прилітати до нас.
  • Повністю згодна з усіма розчарованими людьми. П'ятниця була зіпсована. Квитки зовсім не дешеві. Ми купували на Яндекс афіші, і зараз нам говорять, що повернення грошей можливе, але тільки за мінусом сервісного збору - 10%. Тобто ми не потрапили на концерт Maruv, і при цьому нам навіть не повністю повернуть гроші. Ви вчинили максимально некрасиво, потрібно відразу говорити людям, що не буде виступу, не морочити голову, змушуючи чекати 1,5 години! До Вас теж більше ні ногою!

MARUV відмовилася летіти в Росію: названа причина

MARUV відмовилася летіти в Росію: названа причина

Скріншоти з Instagram

Раніше повідомлялося, що MARUV нагадала всім, що вона з України. Співачка різко прокоментувала скандал, який розгорівся після того, як в одній з номінацій премії MTV вона була представлена нібито "кращою російською співачкою".

Жінка вогонь: Лоліта показала танці на пілоні (відео) Просто космос: MARUV полонила плавними вигинами у відвертому вбранні
Новини України шоубизMARUV
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся