Маршрутчики массово поднимают тарифы на проезд. Местами - почти вдвое!

Проезд в маршрутках резко дорожает из-за дефицита топлива в Украине. Частные перевозчики Киева поднимут тарифы в ближайшие дни. Такая же ситуация с ценами на проезд во Львове, Черновцах и других городах страны.

Где и на сколько подорожают билеты в общественном транспорте - читайте в материале Styler ниже.

Цены в маршрутках Киева вырастут до 15 грн

С 21 мая проезд в большинстве частных маршруток столицы подорожает до 15 грн. На такой шаг перевозчики были вынуждены пойти из-за критической ситуации с горючим в стране.

Как рассказал глава Ассоциации перевозчиков Киева и области Игорь Моисеенко, на 90% столичных рейсов цены на проезд поднимут с 10 до 15 гривен уже в эту субботу. На 7-8 коротких маршрутах билеты будут стоить 12 грн.

Причиной роста тарифов он назвал увеличение себестоимости проезда из-за подорожания ГСМ и запчастей при том, что пассажиропоток в Киеве снизился.

Фото: в Киве проезд дорожает с 21 мая (t.me/kievreal1)

Альтернативой частным маршруткам в столице остается коммунальный транспорт "Киевпастранса". Стоимость билетов пока остается прежней - 10 гривен.

Проезд из Борисполя - до 70 грн

Цены билетов на автобусные рейсы из Борисполя в Киев подорожали на треть. С 16 мая ПАО "АТАСС-Борисполь" установило такую стоимость проезда в своих маршрутках:

"Борисполь – Бориспольская" – 50 грн;

"Борисполь - Левобережная" – 70 грн;

"Борисполь - Сошников" – 65 грн;

"Борисполь – Старое" – 60 грн;

"Борисполь - Рогозов" – 33 грн.

Фото: подорожание билетов в Борисполе (facebook.com/Атасс Бориспіль)

В предприятии назвали рост цен на билеты вынужденной мерой, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить бесперебойную работу транспорта.

В маршрутках Львова цены взлетели до 20 грн

С 16 мая во Львове на 15% увеличилась цена билетов в пригородных и междугородних автобусах. Минимальная стоимость поездки подорожала с 15 до 20 гривен, а стоимость за 1 километр – с 1,4 грн до 1,5-1,6 грн.

Из-за дефицита топлива на АЗС автоперевозчики Львова были вынуждены приостановить часть рейсов, а на части действующих маршрутов изменили график работы.

В Ассоциации автоперевозчиков Львовской области считают, что решением проблемы может стать увеличение цен на проезд. Этот вопрос уже рассматривают местные органы власти.

Ситуация с ценами на проезд в регионах

Жителей Черновцов ожидает уже второе за этот год подорожание проезда. В январе цены на билеты в маршрутках выросли с 5 до 9 грн.

В настоящее время в горсовете заявили, что тариф снова будет увеличен из-за роста цен на топлива. Точные сроки подорожания пока неизвестны.

В связи с нехваткой топлива, в Полтаве работает только 5 критически важных автобусных маршрутов, частные маршрутки не выходят на рейсы.

Местные власти рассматривают возможность подорожания проезда до 15 грн. Такую стоимость считают обоснованной автоперевозчики города, однако полтавчане выступают против повышения цен.

В Кременчуге цены на проезд в городских маршрутках могут вырасти с 1 июня, а в пригородных автобусах билеты подорожали с 16 мая на 30%. Себестоимость проезда выросла с 1,33 грн до 1,56 грн за 1 км.

Рейс Кременчуг - Глобино подорожал с 49 грн до 65 грн. Билет на автобус Кременчуг - Горишние Плавни теперь стоит 30 грн вместо 23 грн.