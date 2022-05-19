Проезд в маршрутках Киева резко подорожает: сколько будет стоить

В Киеве с субботы, 21 мая, дорожает проезд в частных маршрутках. Стоимость вырастет почти во всех городских маршрутах.

Об этом рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, сообщает Сегодня .

Сколько будет стоить проезд

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко рассказал, что стоимость проезда составит 15 гривен на 90% частных маршруток.

"Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен", - сказал он.

Также подорожание перевозчики связывают с критической ситуацией с горючим в стране, а точнее, с его высокой стоимостью и отсутствием на АЗС.

Кроме того, отмечается, что в разы подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы. Председатель отмечает, что себестоимость проезда выросла в разы и уменьшился пассажиропоток.

В Киве вырастет стоимость проезда (t.me/kievreal1)

Однако, сообщается, что сейчас в маршрутах "Киевпастранса" стоимость проезда пока не меняется - 10 гривен. В частности, в коммунальных маршрутках продолжают возить пассажиров по старым ценам

Стоит отметить, что ситуация с подорожанием цен в маршрутках возникла из-за отсутствия топлива на АЗС. Однако, прогнозируют, что ситуация с наличием топлива может улучшиться до конца мая и в начале июня.

Как известно, ситуация на рынке горючего осложняется из-за уничтоженных оккупантами нефтебаз, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.