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Проезд в маршрутках Киева резко подорожает: сколько будет стоить

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Київ, Четверг 19 мая 2022 16:54
Проезд в маршрутках Киева резко подорожает: сколько будет стоить В Киеве вырастет стоимость проезда (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве с субботы, 21 мая, дорожает проезд в частных маршрутках. Стоимость вырастет почти во всех городских маршрутах.

Об этом рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, сообщает Сегодня.

Сколько будет стоить проезд

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко рассказал, что стоимость проезда составит 15 гривен на 90% частных маршруток.

"Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен", - сказал он.

Также подорожание перевозчики связывают с критической ситуацией с горючим в стране, а точнее, с его высокой стоимостью и отсутствием на АЗС.

Кроме того, отмечается, что в разы подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы. Председатель отмечает, что себестоимость проезда выросла в разы и уменьшился пассажиропоток.

Проезд в маршрутках Киева резко подорожает: сколько будет стоить

В Киве вырастет стоимость проезда (t.me/kievreal1)

Однако, сообщается, что сейчас в маршрутах "Киевпастранса" стоимость проезда пока не меняется - 10 гривен. В частности, в коммунальных маршрутках продолжают возить пассажиров по старым ценам

Стоит отметить, что ситуация с подорожанием цен в маршрутках возникла из-за отсутствия топлива на АЗС. Однако, прогнозируют, что ситуация с наличием топлива может улучшиться до конца мая и в начале июня.

Как известно, ситуация на рынке горючего осложняется из-за уничтоженных оккупантами нефтебаз, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах повысят цены на проезд в маршрутках.

Также мы писали, что в Кабмине рассказали об актуальной ситуации на рынке топлива.

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