Маршрутчики масово піднімають тарифи на проїзд. Місцями - майже вдвічі!

Проїзд у маршрутках різко дорожчає через дефіцит палива в Україні. Приватні перевізники Києва піднімуть тарифи найближчими днями. Така сама ситуація із цінами на проїзд у Львові, Чернівцях та інших містах країни.

Де та на скільки подорожчають квитки у громадському транспорті – читайте у матеріалі Styler нижче.

Ціни у маршрутках Києва зростуть до 15 грн

З 21 травня проїзд у більшості приватних маршруток столиці подорожчає до 15 грн. На такий крок перевізники були змушені піти через критичну ситуацію з пальним у країні.

Як розповів голова Асоціації перевізників Києва та області Ігор Моїсеєнко, на 90% столичних рейсів ціни на проїзд піднімуть з 10 до 15 грн уже цієї суботи. На 7-8 коротких маршрутах квитки коштуватимуть 12 грн.

Причиною зростання тарифів він назвав збільшення собівартості проїзду через подорожчання ПММ та запчастин при тому, що пасажиропотік у Києві знизився.

Фото: в Києві проїзд дорожчає з 21 травня (t.me/kievreal1)

Альтернативою приватним маршруткам у столиці залишається комунальний транспорт "Київпастрансу". Вартість квитків поки залишається незмінною - 10 гривень.

Проїзд із Борисполя - до 70 грн

Ціни квитків на автобусні рейси з Борисполя до Києва подорожчали на третину. З 16 травня ПАТ "АТАСС-Бориспіль" встановило таку вартість проїзду у своїх маршрутках:

"Бориспіль – Бориспільська" – 50 грн;

"Бориспіль – Лівобережна" – 70 грн;

"Бориспіль – Сошників" – 65 грн;

"Бориспіль – Старе" – 60 грн;

"Бориспіль - Рогозів" – 33 грн.

Фото: подорожчання квитків у Борисполі (facebook.com/Атасс Бориспіль)

У підприємстві назвали зростання цін на квитки вимушеним заходом, щоб зберегти робочі місця та забезпечити безперебійну роботу транспорту.

У маршрутках Львова ціни злетіли до 20 грн

З 16 травня у Львові на 15% збільшилася ціна квитків у приміських та міжміских автобусах. Мінімальна вартість поїздки подорожчала з 15 до 20 грн, а вартість за 1 кілометр – з 1,4 грн до 1,5-1,6 грн.

Через дефіцит палива на АЗС автоперевізники Львова були змушені призупинити частину рейсів, а на частині маршрутів, що діють, змінили графік роботи.

В Асоціації автоперевізників Львівської області вважають, що вирішенням проблеми може стати збільшення цін на проїзд. Це питання вже розглядають місцеві органи влади.

Ситуація з цінами на проїзд у регіонах

На мешканців Чернівців чекає вже друге за цей рік подорожчання проїзду. У січні ціни на квитки у маршрутках зросли із 5 до 9 грн.

Наразі у міськраді заявили, що тариф знову буде збільшено через зростання цін на паливо. Точні терміни подорожчання поки що невідомі.

У зв'язку з нестачею палива, у Полтаві працює лише 5 критично важливих автобусних маршрутів, приватні маршрутки не виходять на рейси.

Місцева влада розглядає можливість подорожчання проїзду до 15 грн. Таку вартість вважають обґрунтованою автоперевізники міста, проте полтавці виступають проти підвищення цін.

У Кременчуці ціни на проїзд у міських маршрутках можуть зрости з 1 червня, а у приміських автобусах квитки подорожчали з 16 травня на 30%. Собівартість проїзду зросла з 1,33 до 1,56 грн за 1 км.

Рейс Кременчук – Глобине подорожчав з 49 грн до 65 грн. Квиток на автобус Кременчук - Горішні Плавні тепер коштує 30 грн замість 23 грн.