Топливный кризис в Украине. В Кабмине назвали причину очередей на АЗС

Большие очереди на АЗС за топливом возникли из-за невозможности пока нарастить достаточные запасы у операторов и максимально сбалансировать рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Юлии Свириденко во время телемарафона.

"Если до войны максимальный запас у операторов составлял 15-16 дней, то сейчас это 5-6 дней. Любые дополнительные объемы, которые могут заходить в страну, дают нам возможность сбалансироваться", - рассказала она.

Ранее первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Она ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны.

Свириденко заявила, что Кабинет министров отказался от государственного регулирования цен на топливо, чтобы максимально наполнить рынок.

Напомним, правительство с мая 2021 года регулировало розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

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