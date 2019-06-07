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Маркл і Міддлтон знову посварилися: що сталося між герцогинями

STYLERПерсони    07.06.2019 - 15:01
Маркл і Міддлтон знову посварилися: що сталося між герцогинями
Маркл і Міддлтон знову в сварці (фото: колаж РБК-Україна)

Маркл прийняла рішення покинути Великобританію

Меган Маркл і Кейт Міддлтон в черговий раз опинилися в центрі скандалу. Так, герцогиня Сасекська прийняла рішення покинути Британію, оскільки не хоче перебувати в тіні Кейт.

Незабаром Маркл поїде в США разом з принцом Гаррі і сином Арчі. Світський оглядач Роб Шутер зазначив, що причина рішення Маркл криється не тільки в бажанні показати сина своїм родичам.

Шутер вважає, що герцогиня їде і з тієї причини, щоб не перебувати в тіні Кейт Міддлтон. "Меган знає, що якщо вона залишиться в Британії, то завжди буде на другому плані. Вона не з тих дівчат, які готові задовольнятися цим. І шукає рішення", - заявив він.

Маркл і Міддлтон знову посварилися: що сталося між герцогинямиФото: (Маркл і Міддлтон знову в сварці (фото: колаж РБК-Україна)

Також за його словами, Гаррі і Меган, завдяки своїй популярності, можуть стати неофіційними королем і королевою Америки.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, який нещодавно назвав Меган Маркл противною, запевнив, що він з великою повагою ставиться до герцогів Сасекських.

Ми писали про те, що стало відомо, які таємниці приховують Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

А також про те, що принц Гаррі обірвав зв'язок з ведучою британського спортивного телеканалу SKY Sports і за сумісництвом подругою дитинства заради Меган.

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