Кейт Миддлтон или Меган Маркл: стало известно, кто более популярен

Кейт Миддлтон и Меган Маркл (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон и Меган Маркл попали в рейтинг популярности членов королевской семьи

Кейт Миддлтон или Меган Маркл - кто из них более популярен в мире? Этот вопрос мучал давно поклонников королевской семьи. И вот недавно известный интернет-ресурс YouGov обнародовал результаты социологического исследования, в рамках которого 9000 респондентов выбирали своего фаворита из Букингемского дворца.

Первое место (сомнений быть и не могло) досталось 93-летней Елизавете II. За правящую королеву Великобритании отдали голоса 72% опрошенных.

Всего 1% голосов до своей венценосной бабушки не добрал принц Гарри. При этом следует отметить, что рейтинг мужа голливудской звезды за год упал на 6%.

"Бронза" досталась брату Гарри - принцу Уильяму. За него проголосовали 69%, что, впрочем, тоже меньше, чем в 2018 году.

За год не потеряла свои позиции Кейт Миддлтон. За герцогиню Кембриджскую стабильно отдали голоса 64% респондентов, что позволило 37-летнее многодетной маме занять четвертое место.

А вот Меган Маркл с прошлогодних 55% скатилась до шестой строчки рейтинга с результатом в 49%. Герцогиню Сассекскую обогнал даже 98-летний принц Филипп - муж Елизаветы ІІ. Его считают популярным 55% опрошенных.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Седьмое место досталось принцу Чарльзу (48%). За ними следуют принцесса Анна (46%), Зара Филиппс (42%), невестка королевы Софи Уэссекская и герцогиня Корнуольская Камилла набрали по 29%, а принц Эдвард - 26%.

Последние три строчки заняли принцессы Евгения (25%) и Беатрис (24%), а аутсайдером стал их отец - принц Эндрю (21%).

Скриншот (yougov.co.uk)

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри хотят усыновить африканского малыша.