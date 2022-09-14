В Мариуполе людям выдают хлеб, на который без слез не взглянешь (фото)
В оккупированном Мариуполе сейчас критическая ситуация с продуктами. Местные жители вынуждены стоять огромные очереди за дефицитным продуктом, а его качество просто шокирует.
Об этом рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
Что выдают мариупольцам
По словам Андрющенко, в Мариуполе сейчас очередной кризис. Теперь – с хлебом.
"Просто его нет. Очереди. Очереди. Очереди. На преодоление кризиса оккупанты выдают людям бесплатно хлеб с пенициллином. То есть – плесень. Кризис – слово синоним Мариуполя при оккупантах", - подписал снимок советник мэра.
Мариупольцам выдают хлеб с плесенью (фото: Петр Андрющенко)
Какая ситуация с хлебом в городе
По информации горсовета, мариупольцы стоят в унизительной очереди за хлебом, ведь не могут себе позволить его приобрести.
У большинства жителей Мариуполя нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Также выдачу гуманитарной помощи сильно сузили и оставили определенным льготным группам.
"По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы как-то это употреблять в пищу", - сообщают очевидцы.
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