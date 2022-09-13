ua ru
Вт, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В оккупированном Мариуполе зафиксировали большую очередь людей за хлебом (видео)

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 13 сентября 2022 16:42
В оккупированном Мариуполе зафиксировали большую очередь людей за хлебом (видео) Фото: в оккупированном Мариуполе зафиксировали длиннющую очередь людей за хлебом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мариуполе сейчас критическая ситуация с продуктами. Местным удалось зафиксировать большую очередь людей за бесплатным хлебом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

"По мнению российских оккупантов, именно так выглядит "улучшение жизни", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, люди стоят в унизительной очереди за хлебом, ведь не могут себе позволить его приобрести. Большинство из них не имеет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Также выдачу гуманитарной помощи сильно сузили и оставили определенным льготным группам.

"По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы как-то это употреблять в пищу", - добавили в горсовете.

Напомним, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе произошел "голодный бунт".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война в Украине
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Переговоры с Россией ведутся на поле боя