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У Маріуполі людям видають хліб, на який без сліз не поглянеш (фото)

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Маріуполь, Середа 14 вересня 2022 11:34
У Маріуполі людям видають хліб, на який без сліз не поглянеш (фото) У Маріуполі людям дають зіпсований хліб (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В окупованому Маріуполі зараз критична ситуація з продуктами. Місцеві жителі змушені стояти величезні черги за дефіцитним продуктом, а його якість просто шокує.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Що видають маріупольцям

За словами Андрющенка, в Маріуполі зараз чергова криза. Тепер - з хлібом.

"Просто його немає. Черга. Черга. Черга. На подолання кризи окупанти видають людям безкоштовно хліб з пеніциліном. Тобто - цвіль. Криза - слово синонім Маріуполя при окупантах", - підписав знімок радник мера.

У Маріуполі людям видають хліб, на який без сліз не поглянеш (фото)Маріупольцям видають хліб з пліснявою (фото: Петро Андрющенко)

Яка ситуація з хлібом у місті

За інформацією міськради, маріупольці стоять в принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати.

У більшості жителів Маріуполя немає грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Також видачу гуманітарної допомоги сильно звузили й залишили певним пільговим групам.

"За словами жителів, безкоштовний "кирпичик" їсти неможливо, він просто з борошна і води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати в їжу",-повідомляють очевидці.

Як ми раніше повідомляли, у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація". Дивіться фото підручників.

Також ми публікували фото зі шкільної їдальні Маріуполя. Діти розповідали, що їсти можна тільки булку і хліб.

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