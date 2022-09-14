У Маріуполі людям видають хліб, на який без сліз не поглянеш (фото)
В окупованому Маріуполі зараз критична ситуація з продуктами. Місцеві жителі змушені стояти величезні черги за дефіцитним продуктом, а його якість просто шокує.
Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.
Що видають маріупольцям
За словами Андрющенка, в Маріуполі зараз чергова криза. Тепер - з хлібом.
"Просто його немає. Черга. Черга. Черга. На подолання кризи окупанти видають людям безкоштовно хліб з пеніциліном. Тобто - цвіль. Криза - слово синонім Маріуполя при окупантах", - підписав знімок радник мера.
Маріупольцям видають хліб з пліснявою (фото: Петро Андрющенко)
Яка ситуація з хлібом у місті
За інформацією міськради, маріупольці стоять в принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати.
У більшості жителів Маріуполя немає грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Також видачу гуманітарної допомоги сильно звузили й залишили певним пільговим групам.
"За словами жителів, безкоштовний "кирпичик" їсти неможливо, він просто з борошна і води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати в їжу",-повідомляють очевидці.
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