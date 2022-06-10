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Появились фото из школьной столовой Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 10 июня 2022 14:16
Появились фото из школьной столовой Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлеб Появились фото из школы в Мариуполе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе оккупанты продолжают наглым образом устанавливать свои порядки. К тому же захватчики специально снимают фейки, чтобы показать, как улучшилась жизнь в городе.

Так, используя украинских детей, россияне показывают, как якобы счастливы школьники.

В одном из Telegram-каналов показали "показуху", которую устраивают в мариупольской школе №53.

Что едят дети в школе

В учебное учреждение привозят "больших гостей", чтобы показать им питание школьников.

На фото вы сами можете увидеть, чем кормят детей - кусок хлеба, бурда из тушеной капусты. Также предлагается жидкое какао и булка.

Появились фото из школьной столовой Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлебПитание детей с приходом оккупантов (фото: t.me/andriyshTime)

Сами школьники говорят, что есть можно только булку и хлеб. Однако родителям оккупанты рассказывают, насколько лучше стало с приходом России.

На втором фото вы можете увидеть питание детей четыре месяца назад, до оккупации города россиянами. Тут и фрукты, котлета, а также улыбающиеся дети...

Появились фото из школьной столовой Мариуполя. Дети говорят, что есть можно только булку и хлебТак питались украинские школьники 4 месяца назад (фото: t.me/andriyshTime)

Оккупанты в Мариуполе не могут дать детям образование

Тем временем российские оккупанты планируют открыть в Мариуполе четыре школы. При этом в программе планируется только три предмета.

Так, россияне устроили "организационно-методическое" собрание учителей, которых принуждают к сотрудничеству в образовательном процессе.

С мая захватчики собираются запустить 4 школы по одной в каждом районе Мариуполя. Педагогам просто не оставляют выбора. Им прямо и косвенно угрожают "негативными" последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения гуманитарной помощи.

Как будут учить детей с сентября

С сентября система образования в Мариуполе полностью переходит на российские стандарты и программы. Детям будут преподавать всего три предмета – русский язык/литература; история России, математика.

"Важное замечание – математика не для повышения уровня, а также процесс уничтожения украинского языка. Оказалось, что мариупольские дети не понимают математические термины на русском, поэтому именно для адаптации в обучении будут преподавать математику", - отмечается в сообщении.

Напомним, что оккупанты начала раздавать в Мариуполе пенсии в рублях. Деньги выдают наличными и в пересчете на украинскую валюту будут выплачивать 2,6 тысячи гривен.

Также оккупанты зазывают на курорты возле разрушенного Мариуполя, цинизм поражает.

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