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В Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "выдуманная нация": фото учебников

Новина українською →
Мариуполь, Вторник 13 сентября 2022 11:36
В Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "выдуманная нация": фото учебников Как выглядят учебники в школах Маируполя (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В школах Мариуполя началось обучение. Учителя на уроках рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "вымышленный нацистами нация".

Об этом в своем Telegram-канеле написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, в первую очередь первоклассникам сказали выучить гимн России.

"Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам учителя рассказывают, что они часть России", - рассказал он.

Также Андрющенко обратил внимание на российские учебники, изданные детям, где сказано, что "украинцев в России не существует".

К тому же в учебниках детям рассказывают, как выглядит российский герб и флаг.

"Особо талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы - выдуманная нацистами нация. Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, - это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", - подчеркнул советник мэра.

В Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - &quot;выдуманная нация&quot;: фото учебниковВ Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - &quot;выдуманная нация&quot;: фото учебников

В Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - &quot;выдуманная нация&quot;: фото учебниковВ Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленный нацистами нация" (t.me/andriyshTime)

Ранее мы сообщали, как проходило 1 сентября в оккупированном Мариуполе.

Также мы публиковали фото из школьной столовой Мариуполя. Дети рассказывали, что есть можно только булку и хлеб.

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