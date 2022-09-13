В Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "выдуманная нация": фото учебников

В школах Мариуполя началось обучение. Учителя на уроках рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "вымышленный нацистами нация".

Об этом в своем Telegram -канеле написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, в первую очередь первоклассникам сказали выучить гимн России.

"Промывание мозгов детям стартовало. Первоклассникам учителя рассказывают, что они часть России", - рассказал он.

Также Андрющенко обратил внимание на российские учебники, изданные детям, где сказано, что "украинцев в России не существует".

К тому же в учебниках детям рассказывают, как выглядит российский герб и флаг.

"Особо талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы - выдуманная нацистами нация. Поэтому когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, - это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", - подчеркнул советник мэра.

В Мариуполе первоклассникам рассказывают, что украинцы - "вымышленный нацистами нация" (t.me/andriyshTime)