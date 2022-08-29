UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маріуполь - це Україна! Над городом развернули украинский флаг (фото)

Над Мариуполем развернули украинский флаг (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Над временно оккупированным Мариуполем развернули флаг Украины. Местный житель таким образом поздравил родную страну с днем Независимости.

Фото опубликовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Житель Мариуполя решил поздравить Украину с днем Независимости и для этого забрался на крышу многоэтажного дома вместе с украинским флагом.

Там мужчина развернул сине-желтый флаг на фоне разрушенных россиянами домами.

На флаге мариупольца можно прочитать слова: "Мариуполь - это Украина!" А еще на нем написан от руки куплет из Государственного гимна Украины.

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Героя сфотографировали на фоне города и передали снимки для публикации.

"Верим, что так и будет! Мариупольцы продолжают проявлять настоящую смелость даже когда за флаг или украинский язык можно получить наказание", - прокомментировали героический подвиг в Мариупольском городском совете.

Фото: В Мариуполе развернули флаг Украины

Кстати, ранее мы писали о том, что жители Киева сотворили "чудо" для дедушки из Мариуполя.

А еще рассказывали о том, что в День Независимости украинские флаги развевались над многими временно оккупированными городами.

Также мы показывали, что российские оккупанты сделали с Мариуполем - видео разрушений сняли дети.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь