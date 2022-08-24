"Все полностью сгорело": в Мариуполе дети показали, что оккупанты сделали с городом (видео)
Во временно оккупированном Мариуполе дети показали разрушенный город. Катаясь на велосипедах, они показали улицу Куприна, на которой стоят сожженные после обстрелов россиян дома.
Видео в Telegram опубликовал советник законного городского головы Петр Андрющенко.
По словам детей, люди годами собирали деньги на свои квартиры, пенсионеры даже экономили на еде, чтобы что-то оставить детям и внукам. Однако, из-за русских они теперь остались ни с чем.
"Мариуполь глазами любимых подростков. Улица Куприна прямо напротив здания оккупантов, по которой пускают туман в глаза всему городу. А для правды нужно просто перейти улицу", - говорится в сообщении.
На видео дети рассказали, что в одном из многоквартирных домов какой-то ремонт провели только на первом этаже.
"А так все полностью сгорело, все разбито. Вокруг дома сгорели", - сказал мальчик.
Также можно увидеть, что возле разрушенных домов до сих пор лежат кучи бетона и много другого мусора.
"Дом, потрепало. В этом доме, на камере не особо видно, но крыша разбита сильно", - описал подросток.
Другой мальчик эмоционально отметил, что квартиры в городе дорого стоят и люди на них очень долго собирали.
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