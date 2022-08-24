"Все полностью сгорело": в Мариуполе дети показали, что оккупанты сделали с городом (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе дети показали разрушенный город. Катаясь на велосипедах, они показали улицу Куприна, на которой стоят сожженные после обстрелов россиян дома.

По словам детей, люди годами собирали деньги на свои квартиры, пенсионеры даже экономили на еде, чтобы что-то оставить детям и внукам. Однако, из-за русских они теперь остались ни с чем.

"Мариуполь глазами любимых подростков. Улица Куприна прямо напротив здания оккупантов, по которой пускают туман в глаза всему городу. А для правды нужно просто перейти улицу", - говорится в сообщении.

На видео дети рассказали, что в одном из многоквартирных домов какой-то ремонт провели только на первом этаже.

"А так все полностью сгорело, все разбито. Вокруг дома сгорели", - сказал мальчик.

Также можно увидеть, что возле разрушенных домов до сих пор лежат кучи бетона и много другого мусора.

"Дом, потрепало. В этом доме, на камере не особо видно, но крыша разбита сильно", - описал подросток.

Другой мальчик эмоционально отметил, что квартиры в городе дорого стоят и люди на них очень долго собирали.