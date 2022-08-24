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"Все полностью сгорело": в Мариуполе дети показали, что оккупанты сделали с городом (видео)

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Мариуполь, Среда 24 августа 2022 16:01
"Все полностью сгорело": в Мариуполе дети показали, что оккупанты сделали с городом (видео) Подростки в Мариуполе показали разрушенный город (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во временно оккупированном Мариуполе дети показали разрушенный город. Катаясь на велосипедах, они показали улицу Куприна, на которой стоят сожженные после обстрелов россиян дома.

Видео в Telegram опубликовал советник законного городского головы Петр Андрющенко.

По словам детей, люди годами собирали деньги на свои квартиры, пенсионеры даже экономили на еде, чтобы что-то оставить детям и внукам. Однако, из-за русских они теперь остались ни с чем.

"Мариуполь глазами любимых подростков. Улица Куприна прямо напротив здания оккупантов, по которой пускают туман в глаза всему городу. А для правды нужно просто перейти улицу", - говорится в сообщении.

На видео дети рассказали, что в одном из многоквартирных домов какой-то ремонт провели только на первом этаже.

"А так все полностью сгорело, все разбито. Вокруг дома сгорели", - сказал мальчик.

Также можно увидеть, что возле разрушенных домов до сих пор лежат кучи бетона и много другого мусора.

"Дом, потрепало. В этом доме, на камере не особо видно, но крыша разбита сильно", - описал подросток.

Другой мальчик эмоционально отметил, что квартиры в городе дорого стоят и люди на них очень долго собирали.

Ранее мы сообщали, что россияне в Мариуполе делят награбленное имущество с помощью оружия.

Также мы писали, что в Мариуполе парень сфотографировался возле разбомбленного дома с флагом Украины.

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