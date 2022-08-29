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Маріуполь - це Україна! Над містом розгорнули український прапор (фото)

Над Маріуполем розгорнули український прапор (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Над тимчасово окупованим Маріуполем розгорнули прапор України. Місцевий житель таким чином привітав рідну країну з днем Незалежності.

Фото опублікували в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Житель Маріуполя вирішив привітати Україну з днем Незалежності й для цього забрався на дах багатоповерхового будинку разом з українським прапором.

Там чоловік розгорнув синьо-жовтий прапор на тлі зруйнованих росіянами будинками.

На прапорі маріупольця можна прочитати слова: "Маріуполь - це Україна!"А ще на ньому написаний від руки куплет з Державного Гімну України.

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Героя сфотографували на тлі міста і передали знімки для публікації.

"Віримо, що так і буде! Маріупольці продовжують проявляти справжню сміливість навіть коли за прапор або українську мову можна отримати покарання", - прокоментували героїчний подвиг в Маріупольській міській раді.

Фото: у Маріуполі розгорнули прапор України

До речі, раніше ми писали про те, що жителі Києва створили "диво" для дідуся з Маріуполя.

А ще розповідали про те, що у День незалежності українські прапори майоріли над багатьма тимчасово окупованими містами.

Також ми показували, що російські окупанти зробили з Маріуполем - відео руйнувань зняли діти.

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Маріуполь