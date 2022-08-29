Маріуполь - це Україна! Над містом розгорнули український прапор (фото)

Над тимчасово окупованим Маріуполем розгорнули прапор України. Місцевий житель таким чином привітав рідну країну з днем Незалежності.
Фото опублікували в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.
Житель Маріуполя вирішив привітати Україну з днем Незалежності й для цього забрався на дах багатоповерхового будинку разом з українським прапором.
Там чоловік розгорнув синьо-жовтий прапор на тлі зруйнованих росіянами будинками.
На прапорі маріупольця можна прочитати слова: "Маріуполь - це Україна!"А ще на ньому написаний від руки куплет з Державного Гімну України.
"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
Героя сфотографували на тлі міста і передали знімки для публікації.
"Віримо, що так і буде! Маріупольці продовжують проявляти справжню сміливість навіть коли за прапор або українську мову можна отримати покарання", - прокоментували героїчний подвиг в Маріупольській міській раді.
До речі, раніше ми писали про те, що жителі Києва створили "диво" для дідуся з Маріуполя.
А ще розповідали про те, що у День незалежності українські прапори майоріли над багатьма тимчасово окупованими містами.
Також ми показували, що російські окупанти зробили з Маріуполем - відео руйнувань зняли діти.