В День Независимости над оккупированными городами активисты подняли украинский флаг (видео)

Движение сопротивления приветствовало жителей оккупированных городов Донбасса, Харьковщины и Херсонщины с Днем Независимости Украины. В частности, был установлен украинский флаг.

Активисты движения сопротивления в честь Дня Независимости уставили украинские флаги над оккупированными Мариуполем, Мирным и Балаклеей.

На видео видно, что в Мариуполе активисты сняли российский флаг и бросили его на земле и вместо него повесили флаг Украины.

"Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина - здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли. Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонщины, Харьковщины, Донетчины, Луганщины и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны", - говорится в сообщении.

В Мариуполе активисты сняли российский флаг (скрин)

Активисты в оккупированных городах установили украинский флаг (скрин)