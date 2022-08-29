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Маріуполь - це Україна! Над городом развернули украинский флаг (фото)

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 29 августа 2022 18:49
Маріуполь - це Україна! Над городом развернули украинский флаг (фото) Над Мариуполем развернули украинский флаг (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Над временно оккупированным Мариуполем развернули флаг Украины. Местный житель таким образом поздравил родную страну с днем Независимости.

Фото опубликовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета.

Житель Мариуполя решил поздравить Украину с днем Независимости и для этого забрался на крышу многоэтажного дома вместе с украинским флагом.

Там мужчина развернул сине-желтый флаг на фоне разрушенных россиянами домами.

На флаге мариупольца можно прочитать слова: "Мариуполь - это Украина!" А еще на нем написан от руки куплет из Государственного гимна Украины.

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Героя сфотографировали на фоне города и передали снимки для публикации.

"Верим, что так и будет! Мариупольцы продолжают проявлять настоящую смелость даже когда за флаг или украинский язык можно получить наказание", - прокомментировали героический подвиг в Мариупольском городском совете.

Маріуполь - це Україна! Над городом развернули украинский флаг (фото)Маріуполь - це Україна! Над городом развернули украинский флаг (фото)Фото: В Мариуполе развернули флаг Украины

Кстати, ранее мы писали о том, что жители Киева сотворили "чудо" для дедушки из Мариуполя.

А еще рассказывали о том, что в День Независимости украинские флаги развевались над многими временно оккупированными городами.

Также мы показывали, что российские оккупанты сделали с Мариуполем - видео разрушений сняли дети.

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