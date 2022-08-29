Маріуполь - це Україна! Над городом развернули украинский флаг (фото)

Житель Мариуполя решил поздравить Украину с днем Независимости и для этого забрался на крышу многоэтажного дома вместе с украинским флагом.

Там мужчина развернул сине-желтый флаг на фоне разрушенных россиянами домами.

На флаге мариупольца можно прочитать слова: "Мариуполь - это Украина!" А еще на нем написан от руки куплет из Государственного гимна Украины.

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Героя сфотографировали на фоне города и передали снимки для публикации.

"Верим, что так и будет! Мариупольцы продолжают проявлять настоящую смелость даже когда за флаг или украинский язык можно получить наказание", - прокомментировали героический подвиг в Мариупольском городском совете.

Фото: В Мариуполе развернули флаг Украины