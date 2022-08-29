Маріуполь - це Україна! Над городом развернули украинский флаг (фото)
Над временно оккупированным Мариуполем развернули флаг Украины. Местный житель таким образом поздравил родную страну с днем Независимости.
Фото опубликовали в Telegram-канале Мариупольского городского совета.
Житель Мариуполя решил поздравить Украину с днем Независимости и для этого забрался на крышу многоэтажного дома вместе с украинским флагом.
Там мужчина развернул сине-желтый флаг на фоне разрушенных россиянами домами.
На флаге мариупольца можно прочитать слова: "Мариуполь - это Украина!" А еще на нем написан от руки куплет из Государственного гимна Украины.
"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".
Героя сфотографировали на фоне города и передали снимки для публикации.
"Верим, что так и будет! Мариупольцы продолжают проявлять настоящую смелость даже когда за флаг или украинский язык можно получить наказание", - прокомментировали героический подвиг в Мариупольском городском совете.
Фото: В Мариуполе развернули флаг Украины
Кстати, ранее мы писали о том, что жители Киева сотворили "чудо" для дедушки из Мариуполя.
А еще рассказывали о том, что в День Независимости украинские флаги развевались над многими временно оккупированными городами.
Также мы показывали, что российские оккупанты сделали с Мариуполем - видео разрушений сняли дети.