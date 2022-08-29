ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Маріуполь - це Україна! Над містом розгорнули український прапор (фото)

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 29 серпня 2022 18:49
Маріуполь - це Україна! Над містом розгорнули український прапор (фото) Над Маріуполем розгорнули український прапор (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Над тимчасово окупованим Маріуполем розгорнули прапор України. Місцевий житель таким чином привітав рідну країну з днем Незалежності.

Фото опублікували в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

Житель Маріуполя вирішив привітати Україну з днем Незалежності й для цього забрався на дах багатоповерхового будинку разом з українським прапором.

Там чоловік розгорнув синьо-жовтий прапор на тлі зруйнованих росіянами будинками.

На прапорі маріупольця можна прочитати слова: "Маріуполь - це Україна!"А ще на ньому написаний від руки куплет з Державного Гімну України.

"Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Героя сфотографували на тлі міста і передали знімки для публікації.

"Віримо, що так і буде! Маріупольці продовжують проявляти справжню сміливість навіть коли за прапор або українську мову можна отримати покарання", - прокоментували героїчний подвиг в Маріупольській міській раді.

Маріуполь - це Україна! Над містом розгорнули український прапор (фото)Маріуполь - це Україна! Над містом розгорнули український прапор (фото)Фото: у Маріуполі розгорнули прапор України

До речі, раніше ми писали про те, що жителі Києва створили "диво" для дідуся з Маріуполя.

А ще розповідали про те, що у День незалежності українські прапори майоріли над багатьма тимчасово окупованими містами.

Також ми показували, що російські окупанти зробили з Маріуполем - відео руйнувань зняли діти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя