Мариуполь - это Украина! Местные вышли в центр города и поют гимн (видео)

"Это наш прифронтовой Мариуполь прямо сейчас! Горожане вышли на площадь возле Драмтеатра с украинскими флагами и поют гимн нашей страны!

Все - на волне заявлений России о признании "ДНР" и серьезной эскалации на линии столкновения. Жители еще раз напоминают, что Мариуполь - это Украина!" - говорится в сообщении.

На видео видно, как на площади собрались люди разных возрастов, и, положа руку на сердце, поют гимн Украины.

Пользователи сети поддержали такую акцию, и отметили, что местные жители молодцы, поскольку показывают свою позицию касательно территориально целостности нашей страны.

Люди вышли в центр Мариуполя (фото: Telegram-канал RESSENTIMENT)

Люди вышли в центр Мариуполя (фото: Telegram-канал "Типичный Киев")

На других видео видно, что люди также принесли с собой плакаты, на которых говорится, что Россия - это агрессор.