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Что делать тем, кто застрял на Донбассе: алгоритм действий

Новина українською →
Донбасс, Вторник 22 февраля 2022 18:17
Что делать тем, кто застрял на Донбассе: алгоритм действий Коллаж РБК-Украина: украинцам рассказали, что делать, если родные застряли на Донбассе
Автор: Styler

Волонтеры заявляют, что в последние дни и часто звонят и спрашивают, что делать, если в оккупированную часть Донбасса поехали родные проведать родственников, но там застряли, и теперь не могут выехать.

В социальной службе "Блакитний птах" рассказали, что делать в таком случае и куда обращаться.

По словам соцслужбы, на территории ОРДЛО боевики насильственно заставляют людей, фактически, похищая их из домов и улиц, вступать в незаконные вооруженные формирования. Родные озабочены судьбой тех, кого похитили в ряды банд формирований.

Что делать тем, кто застрял на Донбассе

Обращение в правоохранительные органы

Важно сообщать правоохранительным органам о тех преступлениях, которые совершаются на неподконтрольных территориях в отношении их жителей. Кроме того, можно обращаться в международные гуманитарные, мониторинговые организации и т.д.

Офис Генерального прокурора опубликовал телефоны и электронные адреса для сообщений о случаях задержаний граждан Украины под предлогом "мобилизации" в ОРДЛО:

  • conflict@gp.gov.ua - ОГП;
  • priom_gromad@don.gp.gov.ua, +38 (066) 477- 17-03 - Донецкая областная прокуратура;
  • zvernennia@lug.gp.gov.ua, (06452) 4-13-50 - Луганская областная прокуратура.
  • Также заявления в правоохранительные органы Украины (СБУ, прокуратура) можно подать лично или отправить по почте - смотрите адреса правоохранительных органов на их официальных сайтах.

Обращение в Европейский суд по правам человека

Боевики из "Л/ДНР" не имеют права задерживать мирных жителей на Донбассе. Совершенные действия составляют нарушения Международного гуманитарного права и Международного права человека.

Органы власти Украины на данный момент бессильны, но они могут фиксировать указанные преступления, однако не способны полноценно их расследовать, повлиять на процесс и остановить его, уволить людей. Поэтому целесообразно жаловаться в ЕСПЧ.

Для обращения в ЕСПЧ необходимо обратиться за помощью к юристу, который обладает опытом подачи таких заявлений.

Поддержка Украинского национального центра развития мира

В ближайшее время должна заработать телефонная линия поддержки Украинского национального центра развития мира. Там также будут собирать информацию, оказывать юридическую поддержку и документировать случаи принудительной мобилизации.

Обращение к общественным организациям

Общественная организация "Блакитний птах" готова оказывать юридическую и психологическую поддержку по этому вопросу. Обратиться к ним можно по телефонам:

  • Юридическая поддержка - 050 937 53 70.
  • Психологическая поддержка - 050 657 20 89, 095 016 26 22.
  • p.o.bluebird@gmail.com

Отметим, что появились фото украинских воинов, которые погибли на Донбассе 21 февраля.

Мы также писали о том, что в Киеве провели акцию под зданием посольства России на фоне военной агрессии против Украины.

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