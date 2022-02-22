Что делать тем, кто застрял на Донбассе: алгоритм действий

Волонтеры заявляют, что в последние дни и часто звонят и спрашивают, что делать, если в оккупированную часть Донбасса поехали родные проведать родственников, но там застряли, и теперь не могут выехать.

В социальной службе "Блакитний птах" рассказали , что делать в таком случае и куда обращаться.

По словам соцслужбы, на территории ОРДЛО боевики насильственно заставляют людей, фактически, похищая их из домов и улиц, вступать в незаконные вооруженные формирования. Родные озабочены судьбой тех, кого похитили в ряды банд формирований.

Что делать тем, кто застрял на Донбассе

Обращение в правоохранительные органы

Важно сообщать правоохранительным органам о тех преступлениях, которые совершаются на неподконтрольных территориях в отношении их жителей. Кроме того, можно обращаться в международные гуманитарные, мониторинговые организации и т.д.

Офис Генерального прокурора опубликовал телефоны и электронные адреса для сообщений о случаях задержаний граждан Украины под предлогом "мобилизации" в ОРДЛО:

conflict@gp.gov.ua - ОГП;

priom_gromad@don.gp.gov.ua, +38 (066) 477- 17-03 - Донецкая областная прокуратура;

zvernennia@lug.gp.gov.ua, (06452) 4-13-50 - Луганская областная прокуратура.

Также заявления в правоохранительные органы Украины (СБУ, прокуратура) можно подать лично или отправить по почте - смотрите адреса правоохранительных органов на их официальных сайтах.

Обращение в Европейский суд по правам человека

Боевики из "Л/ДНР" не имеют права задерживать мирных жителей на Донбассе. Совершенные действия составляют нарушения Международного гуманитарного права и Международного права человека.

Органы власти Украины на данный момент бессильны, но они могут фиксировать указанные преступления, однако не способны полноценно их расследовать, повлиять на процесс и остановить его, уволить людей. Поэтому целесообразно жаловаться в ЕСПЧ.

Для обращения в ЕСПЧ необходимо обратиться за помощью к юристу, который обладает опытом подачи таких заявлений.

Поддержка Украинского национального центра развития мира

В ближайшее время должна заработать телефонная линия поддержки Украинского национального центра развития мира. Там также будут собирать информацию, оказывать юридическую поддержку и документировать случаи принудительной мобилизации.

Обращение к общественным организациям

Общественная организация "Блакитний птах" готова оказывать юридическую и психологическую поддержку по этому вопросу. Обратиться к ним можно по телефонам: